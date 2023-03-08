奧斯卡2023｜影后大熱楊紫瓊以動作電影闖出名堂 打破華人女孩的嬌柔定型

憑電影《奇異女俠玩救宇宙》，楊紫瓊已拿下金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角、美國演員工會獎最佳女主角、獨立精神獎最佳主角演出，以及國家評論協會最佳女主角獎，將於香港時間3月13日舉行的第95屆奧斯卡金像獎，角逐最佳女主角自然呼聲極高。由動作電影闖出名堂，再步往國際殿堂，儘管楊紫瓊非「香港演員」，但對於香港電影的貢獻，香港也沾上不少光彩。

首位入圍最佳女主角的亞洲演員 今次的奧斯卡提名，看似是在獲得一連串獎項後的再下一城，但其實這項提名對馬來西亞、對亞裔演員來說都別具意義。早前在演員工會頒獎禮上，《奇異女俠玩救宇宙》中飾演公公、94歲的華裔演員吳漢章，以廣東話作為得獎謝辭開首：「各位兄弟，今日呢，真係好歡喜。」他講述以往亞裔角色都由白人演出，因為製作人認為亞洲人不夠優秀之餘，也無法帶來好票房，而《奇異女俠玩救宇宙》的成功，確是在歷史上非常重要的一章。楊紫瓊的奧斯卡最佳女主角提名，讓她成為首位入圍最佳女主角的亞洲演員，同時也是第二高齡的亞裔入圍演員，比以《農情家園》獲得奧斯卡最佳女配角獎的尹汝貞（73歲）年輕。只要遇上好的劇本，有發揮的機會，年長女演員也可發光發亮。

以選美出身 以武打出名 在《奇異女俠玩救宇宙》前，大家都會記得《臥虎藏龍》、《霍元甲》和《警察故事III超級警察》的楊紫瓊，打得俐落又拳拳到肉，大概很多人都不知道，其實楊紫瓊是選美出身的。她出身於富裕家庭，小時是主修優雅的芭蕾舞，後來在母親鼓勵下參加選美比賽。亮麗又具有活力的她，最後成為「馬來西亞小姐」，也代表當地出戰世界小姐。八十年代，她開始到香港發展，在警匪動作片《皇家師姐》中，她把一頭秀髮切掉，也刻意曬黑皮膚，開始了打女之路。不但獲得超過千萬的電影票房，也因為她和主演的美國武打演員羅芙洛同樣打得出色，開始了以女性為中心的動作片潮流，影響了後來如《天使行動》等作品。《皇家師姐》是絕對的成功，當時作為新人的楊紫瓊，已憑作品獲得第5屆香港電影金像獎最佳新人提名。

▼楊紫瓊的兒時及選美照片

▼楊紫瓊成為打女之路

為了電影 從不「錫身」 昔日坊間有個傳說，以往在香港必然買不到保險的人有兩位，男的是成龍，女的便是楊紫瓊，因為二人在拍攝動作電影時幾乎都不用替身。楊紫瓊剛出道時，是一位和成龍一起拍手錶廣告的女生，在步往武打片方向後，於1992年，二人已在《警察故事III超級警察》中能對打，有較量場口的關係，因為楊紫瓊當時已成為香港首席打女。在火車上騎電單車，在高處跳下來的場景，都是親身上陣。然而楊紫瓊不但能打，也能搞怪，也能古典，也能溫柔，而《奇異女俠》正正證明了她的多面向：「這是我一直夢寐以求的角色和劇本，我終於有機會讓我的家人、粉絲觀眾看到我的能耐。我能真誠、能搞笑、能悲傷，終於有人瞭解我能做到這些了。」

▼《奇異女俠玩救宇宙》劇照