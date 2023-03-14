奧斯卡2023｜楊紫瓊奪30多個單位最佳女主角 盤點影后7大紅地毯造型

第95屆奧斯卡頒獎典禮於3月13日矚目舉行，今屆焦點之一必定是首位華裔影后正式誕生，楊紫瓊憑《奇異女俠玩救地球》的精彩演出，擊敗同樣大熱的影后級競爭對手Cate Blanchett。 作為首位華裔影后，楊紫瓊發表得獎感言指：「為所有世界上看似我的男孩與女孩，這是希望與無限可能的燈塔。」另楊紫瓊憑《奇異女俠玩救地球》奪得包括奧斯卡、美國演員工會獎、金球獎、獨立精神獎等多達30個單位的「最佳女主角」肯定，編輯為大家精選了楊紫瓊的7大最佳紅地毯造型，一起回顧她的影后紅毯之路！

1）奧斯卡2023影后戰衣：Dior 作為首位華裔影后，楊紫瓊發表得獎感言指：「為所有世界上看似我的男孩與女孩，這是希望與無限可能的燈塔。」楊紫瓊於歷史性奧斯卡封后的時刻，穿上了「奧斯卡影后大戶」Dior的高級訂製服，清雅脫俗的極簡純白婚紗上，飾有搖曳生姿的流蘇，配上閃耀奪目的鑽石頭飾及耳環，就是讓人眼前一亮的影后戰衣。

穿上Dior Haute Couture的純白禮服，被外媒形容猶如天使般優雅。

2）影評人選擇大獎 Critics’ Choice Movie Awards：Carolina Herrera Carolina Herrera的平肩小黑裙，搭配粉紅色的荷葉邊披肩，襯膚色又具有最佳女主角風範。楊紫瓊榮獲影評人票選獎的最佳女演員，身穿Carolina Herrera的平肩小黑裙，搭配粉紅色的荷葉邊披肩，簡約又剪裁更顯女主角風範，而粉紅色的披肩非常襯膚色，時尚又典雅。

Carolina Herrera的平肩小黑裙，搭配粉紅色的荷葉邊披肩，襯膚色又具有最佳女主角風範。

3）金球獎戰衣 Golden Globes：Armani Privé 楊紫瓊踏上金球獎的頒獎台上，所穿的就是Armani Privé打造的高級訂製服。高雅的午夜藍平口長裙，縫滿矚目而閃爍的同色珠片，搭配低調地華麗的Moussaieff Jewellers鑽飾，就是讓人過目不忘的最佳女主角紅地毯經典造型。

Armani Privé打造的高級訂製服，高雅的午夜藍平口長裙，縫滿矚目而閃爍的同色珠片，讓楊紫瓊光芒四射。

4）獨立精神獎 Independent Spirit Awards：Gucci 出席獨立精神獎時，楊紫瓊穿上了Gucci的午夜藍天鵝絨晚禮服奪取影后寶座，晚禮服以皺褶荷葉邊綴飾，配上精緻的同色高跟鞋，由於裙款較多細節，並沒有多加鑽飾點綴令造型看來更簡潔，同樣讓人印象難忘。

5）影視演員工會獎 ​​SAG Awards：Schiaparelli 影視演員工會獎紅地毯上，楊紫瓊穿上了Schiaparelli的復古風格晚禮服，黑色的平肩小黑裙，飾有黃色的流蘇細節，搶眼奪目又極具個性，佩戴Moussaieff Jewellers鑽飾，令造型更時尚華麗！

6）英國電視學院獎 BAFTA Awards：Dior 另一次穿上Dior登上紅毯，就是英國電視學院獎！楊紫瓊穿上灰調胭脂粉紅色的西裝套裝，寬大的披肩型手袖，為造型添上了華麗的紅地毯感，同樣非常襯膚色，看來簡約時尚又優雅動人！

7）奧斯卡提名餐會 Oscars nominees luncheon：Chanel 奧斯卡提名餐會上，楊紫瓊穿上優雅又簡約的Chanel Tweed套裝，修身的Tweed外套，搭配喇叭剪裁的Tweed褲裝，看來華麗動人又不失「荷里活打女」的型格幹練。