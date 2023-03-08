奧斯卡2023｜獲提名奧斯卡即收價值百萬禮物包 只限5項大獎候選人

奧斯卡金像獎頒獎禮將於香港時間下星期一（13日）舉行，能夠入圍當然已經夠開心，原來部份候選人仲會得到一份超豪大禮包，價值近百萬港元！近20年來，一間市場推廣公司會為奧斯卡最佳男女主角、男女配角及最佳導演候選人，精心籌備一份名為Everyone Wins禮物包，一眾獲提名的人士，一去酒店房check in就會收到。

禮品包括澳洲地皮

今年呢份大禮包入面有咩？小則有椰青水、能量棒小食、日式牛奶吐司、拖鞋之類，貴嘅就有意大利同加拿大3晚超豪旅程，甚至有一塊澳洲地皮送俾你。不過呢塊地只係得1平方米，主要係用作支持環境保育，意義大於實際。其他禮物仲有2萬5千美元裝修禮券、價值12,000蚊嘅整容禮券、頭髮護理coupon、珠寶、書等等。假如用《獎門人》「本輯節目獎品非常豐富……」嘅方式去讀晒呢個禮物包嘅內容，可能至少要用3分鐘。

價值過百萬港元

即使聽落已經好豪，但係原來今年個禮物包價值已經比去年縮水一成，跌至12萬6千。而疫情前嘅2020年，禮物包價值係22萬5千美元，即係大約176萬港紙！過百萬送到面前，都有人選擇唔要。上年喺台上「提醒」韋史密夫(Will Smith)做人道理嘅影帝丹素華盛頓(Denzel Washington)，以及憑《鼓動真我》(Whiplash)贏得最佳男配角嘅J.K Simmons就選擇捐出去。仲有，呢份大禮，係要向稅局呈報，即係要俾稅㗎！

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈