甄子丹早前在訪問中提到2019年發生的反修例運動是「暴動」,網上出現一片爭議聲音,並引起逾10萬人聯署要求奧斯卡取消甄子丹擔任嘉賓。

不過網民抗議未有影響「宇宙最強」亮相《第95屆奧斯卡頒獎禮》,甄子丹今日拖老婆汪詩詩風騷現身,他穿上西裝站台,介紹《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)女星許瑋倫表演唱出的《This is a life》。