奧斯卡2024入圍名單｜第96屆奧斯卡金像獎公布入圍名單 《奧本海默》獲最多13項提名 瑪歌羅比無緣角逐影后

What was I Made For?《Barbie芭比》

Wahzhazhe (A Song For My People)《花月殺手》

It Never Went Away《American Symphony》

最佳國際電影

《Io Capitano》意大利

《新活日常》日本

《絕地盟約》西班牙

《The Teachers’ Lounge》德國

《The Zone Of Interest》英國

最佳美術指導

《Barbie芭比》

《花月殺手》

《拿破崙》

《奧本海默》

《可憐的東西》

最佳動畫

《蒼鷺與少年》

《元素大都會》

《怪物少女妮莫娜》

《再見機器人》

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》

最佳紀錄長片

《Bobi Wine:The People’s President》

《The Eternal Memory》

《Four Daughters》

《To Kill a Tiger》

《20 Days in Mariupol》

最佳紀錄短片

《The abcs of Book Banning》

《The Barber of Little Rock》

《Island In Between》

《The Last Repair Shop》

《NǍI NAI & WÀI PÓ》

最佳動畫短片

《Letter To a Pig》

《Ninety-Five Senses》

《Our Uniform》

《Pachyderme》

《War is Over!Inspired By The Music Of John & Yoko》

最佳實景短片

《The After》

《Invincible》

《Knight of Fortune》

《Red, White and Blue》

《The Wonderful Story Of Henry Sugar》