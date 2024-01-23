奧斯卡2024入圍名單｜第96屆奧斯卡金像獎公布入圍名單 《奧本海默》獲最多13項提名 瑪歌羅比無緣角逐影后

第96屆奧斯卡公布提名名單，由基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的《奧本海默》(Oppenheimer)，殺入今屆奧斯卡共獲得最多13項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角及最佳配樂等，同期賣座電影《Barbie芭比》亦有份角逐最佳電影，然而女主角瑪歌羅比及導演Greta Gerwig卻無緣角逐個人獎項。此外，由馬田史高西斯執導的《花月殺手》，主演的里安納度狄卡比奧亦未有入圍最佳男主角。
《第96屆奧斯卡金像獎》完整入圍名單
最佳電影
《美國小說》
《墮下的對證》
《Barbie 芭比》
《滯留生》
《花月殺手》
《大師級愛情》
《奧本海默》
《從前的我們》
《可憐的東西》
《夢想集中營》
最佳導演
積絲汀蒂耶《墮下的對證》
馬田史高西斯《花月殺手》
基斯杜化路蘭《奧本海默》
尤格藍西莫《可憐的東西》
強納森格雷澤《夢想集中營》
最佳男主角
畢列谷巴《大師級愛情》
Colman Domingo《Rustin》
Paul Giamatti《滯留生》
斯里安梅菲《奧本海默》
Jeffrey Wright《美國小說》
最佳女主角
Annette Bening《泳不放棄》
Lily Gladstone《花月殺手》
Sandra Huller《墮下的對證》
嘉莉莫尼根《大師級愛情》
愛瑪史東《可憐的東西》
最佳男配角
Sterling K. Brown《美國小說》
羅拔迪尼路《花月殺手》
羅拔唐尼《奧本海默》
賴恩高斯寧《Barbie芭比》
麥克雷法路《可憐的東西》
最佳女配角
艾美莉賓特《奧本海默》
Danielle brooks《The Color Purple》
艾美莉卡弗利拉《Barbie芭比》
茱迪科士打《泳不放棄》
Da'Vine Joy Randolph《滯留生》
最佳原創劇本
《墮下的對證》
《滯留生》
《大師級愛情》
《五月的你，十二月的她》
《從前的我們》
最佳改編劇本
《美國小說》
《Barbie芭比》
《奧本海默》
《可憐的東西》
《夢想集中營》
最佳剪接
《墮下的對證》
《滯留生》
《花月殺手》
《奧本海默》
《可憐的東西》
最佳原創歌曲
The Fire Inside《Flamin' Hot》
I’m Just Ken《Barbie芭比》
It Never Went Away《American Symphony》
Wahzhazhe (A Song For My People)《花月殺手》
What was I Made For？《Barbie芭比》
最佳配樂
《美國小說》
《奪寶奇兵之命運輪盤》
《花月殺手》
《奧本海默》
《可憐的東西》
最佳攝影
《伯爵》(El Conde)
《花月殺手》
《大師級愛情》
《奧本海默》
《可憐的東西》
最佳服裝設計
《Barbie芭比》
《花月殺手》
《拿破崙》
《奧本海默》
《可憐的東西》
最佳化妝及髮型設計
《Golda》
《大師級愛情》
《奧本海默》
《可憐的東西》
《絕地盟約》
最佳音效
《A.I.創世者》
《大師級愛情》
《職業特工隊：死亡清算上集》
《奧本海默》
《夢想集中營》
最佳視覺效果
《A.I.創世者》
《哥斯拉-1.0》
《銀河守護隊3》
《職業特工隊：死亡清算上集》
《拿破崙》
宮崎駿《蒼鷺與少年》角逐最佳動畫
日本動畫大師宮崎駿憑新作《蒼鷺與少年》在本月初首度奪得金球獎的最佳動畫，而在剛公布的奧斯卡提名中，《蒼鷺與少年》亦順利入圍最佳動畫。另一方面，日本影帝役所廣司主演作《新活日常》，代表日本爭奪最佳國際電影 (最佳外語片)。
最佳國際電影
《Io Capitano》意大利
《新活日常》日本
《絕地盟約》西班牙
《The Teachers’ Lounge》德國
《The Zone Of Interest》英國
最佳美術指導
《Barbie芭比》
《花月殺手》
《拿破崙》
《奧本海默》
《可憐的東西》
最佳動畫
《蒼鷺與少年》
《元素大都會》
《怪物少女妮莫娜》
《再見機器人》
《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》
最佳紀錄長片
《Bobi Wine：The People’s President》
《The Eternal Memory》
《Four Daughters》
《To Kill a Tiger》
《20 Days in Mariupol》
最佳紀錄短片
《The abcs of Book Banning》
《The Barber of Little Rock》
《Island In Between》
《The Last Repair Shop》
《NǍI NAI & WÀI PÓ》
最佳動畫短片
《Letter To a Pig》
《Ninety-Five Senses》
《Our Uniform》
《Pachyderme》
《War is Over！Inspired By The Music Of John & Yoko》
最佳實景短片
《The After》
《Invincible》
《Knight of Fortune》
《Red, White and Blue》
《The Wonderful Story Of Henry Sugar》