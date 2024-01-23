奧斯卡2024入圍名單｜第96屆奧斯卡金像獎公布入圍名單 《奧本海默》獲最多13項提名 瑪歌羅比無緣角逐影后

第96屆奧斯卡公布提名名單，由基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的《奧本海默》(Oppenheimer)，殺入今屆奧斯卡共獲得最多13項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角及最佳配樂等，同期賣座電影《Barbie芭比》亦有份角逐最佳電影，然而女主角瑪歌羅比及導演Greta Gerwig卻無緣角逐個人獎項。此外，由馬田史高西斯執導的《花月殺手》，主演的里安納度狄卡比奧亦未有入圍最佳男主角。