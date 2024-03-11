奧斯卡2024得獎名單｜《奧本海默》成最佳電影 路蘭膺最佳導演 愛瑪史東榮獲影后

第96屆奧斯卡金像獎（英文：96th Academy Awards）今日（香港時間3月11日）公布得獎名單，當中包括最佳電影、最佳男主角（影帝）、最佳女主角（影后）、最佳導演、最佳動畫等多個獎項。宮崎駿憑《蒼鷺與少年》相隔21年再奪最佳動畫，而羅拔唐尼首奪小金人 憑《奧本海默》贏最佳男配角。基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）憑《奧本海默》成最佳導演，而斯里安梅菲（Cillian Murphy）亦成為最佳男主角即影帝，《奧本海默》大豐收。最佳女主角方面，愛瑪史東（Emma Stone）於《可憐的東西》的演出助她成為影后。
愛瑪史東兩度封金像影后
愛瑪史東憑2016年愛情歌舞片《星聲夢裡人》(La La Land)於2017年首度贏得奧斯卡影后，今次她再接再厲，為《可憐的東西》挑戰女科學怪人角色，更有三點盡露破格演出，擊敗其他對手Annette Bening《泳不放棄》、Lily Gladstone《花月殺手》、Sandra Huller《墮下的對證》及嘉莉莫尼根《大師級愛情》。
宮崎駿《蒼鷺與少年》奪最佳動畫
83歲日本動畫大師宮崎駿以《蒼鷺與少年》勇奪最佳動畫，但吉卜力卻沒有派代表到場，由負責頒獎的基斯咸士禾夫代為領獎。宮崎駿憑《蒼鷺與少年》擊敗《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)、彼思作品《元素大都會》(Elemental)、美國科幻動畫《怪物少女妮莫娜》(Nimona)以及西班牙與法國合作的《汪汪夢裡人》(Robot Dreams)，他繼2003年《千與千尋》後相隔21年再奪奧斯卡電影殊榮。
《滯留生》達芬采兒蘭杜芙奪最佳女配角
37歲黑人女星達芬采兒蘭杜芙(Da’Vine Joy Randolph)一直被視為最佳女配角的大熱人選，今日她盛裝到場，結果首獲提名一擊即中，奪下人生首座小金人。她，上台致詞說：「很長時間以來，我都想與眾不同，但現在終意識到，我只需要做自己。」贏得全場掌聲。
羅拔唐尼首奪小金人 憑《奧本海默》贏最佳男配角
入圍男配角的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)一如所料拿下小金人。「鐵甲奇俠」羅拔唐尼三度角逐奧斯卡，先後獲提名最佳男主角及最佳男配角，今次終於憑《奧本海默》首次奪獎。羅拔唐尼上台領獎時談到自己不愉快童年，之後多謝大會、《奧本海默》台前幕後及其妻Susan Downey。
《可憐的東西》暫奪三獎 John Cena全裸站台頒最佳服裝
愛瑪史東(Emma Stone)主演的《可憐的東西》(Poor Things)，入圍今屆共11項提名，一如所料擸下多項技術獎，包括最佳化妝、最佳服裝及最佳場景設計。大會安排大隻佬男星John Cena擔任嘉賓，當他揭曉最佳服裝獎項時，竟然全裸站台，脫光光只用頒獎信封遮住重點部位，效果滿分，成為頒獎禮上又一焦點。
《墮下的對證》牧羊犬Messi傳被禁出席變風頭躉
日前，傳出在《墮下的對證》(Anatomy of a Fall)片中牧羊犬Messi遭禁止出席奧斯卡頒獎典禮，原因是狗狗太搶鏡，擔心搶走人類演員的風頭。不過Messi今日獲安排成為頒獎禮的座上客，跟一眾荷李活紅星並列而坐，直播時更有大特寫，大會還派出工作人員出動假腳，惡搞一幕Messi為獲獎者的鼓掌畫面，效果相當搞笑。