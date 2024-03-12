奧斯卡2024｜愛瑪史東再封奧斯卡影后捲歧視風波 楊紫瓊代解畫還原真相

第96屆奧斯卡金像獎(96th Academy Awards)各獎項已名花有主，愛瑪史東(Emma Stone)憑破格之作《可憐的東西》(Poor Things)相隔七年再封金像影后，並由上屆最佳女主角得主楊紫瓊負責頒獎。不過頒獎禮卻引發歧視爭議，今屆兩位得獎者愛瑪史東與奪得最佳男配角的羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)均捲入是非，被質疑「無視」在台上揭曉獎項的亞裔影星楊紫瓊及關繼威，惹來不少網民留言批評。

其實，愛瑪史東在致詞前亦有回頭向楊紫瓊握手，而當事人楊紫瓊亦為對方解畫，透過IG公開兩人擁抱合照，「恭喜Emma！！是我把你弄得迷惘，但我想與你的好朋友Jennifer一起分享把奧斯卡獎交給你的那個輝煌時刻！！她讓我想起了我的寶貝Jamie Lee Curtis(珍美李寇蒂絲)，總是會互相支持！」另外，羅拔唐尼憑《奧本海默》(Oppenheimer)獲得最佳男配角，上台時單手拿過獎座，沒有望頒獎嘉賓關繼威，被批評有欠禮貌兼歧視亞裔演員。