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娛樂
2024-03-12 20:00:13

奧斯卡2024｜愛瑪史東再封奧斯卡影后捲歧視風波 楊紫瓊代解畫還原真相

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《奇異女俠玩救宇宙》拍檔楊紫瓊與關繼威，在奧斯卡頒獎禮上疑遭荷李活影星歧視。

《奇異女俠玩救宇宙》拍檔楊紫瓊與關繼威，在奧斯卡頒獎禮上疑遭荷李活影星歧視。

96屆奧斯卡金像獎(96th Academy Awards)各獎項已名花有主，愛瑪史東(Emma Stone)憑破格之作《可憐的東西》(Poor Things)相隔七年再封金像影后，並由上屆最佳女主角得主楊紫瓊負責頒獎。不過頒獎禮卻引發歧視爭議，今屆兩位得獎者愛瑪史東與奪得最佳男配角的羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)均捲入是非，被質疑「無視」在台上揭曉獎項的亞裔影星楊紫瓊及關繼威，惹來不少網民留言批評。

愛瑪史東接受影后殊榮時，被指無視頒獎給她的楊紫瓊。 愛瑪史東上台時發現晚裝後方拉鍊爆開。

關繼威同受冷待

愛瑪史東勇奪奧斯卡影后時，她站到台上情緒激動，又發現身穿晚裝後方拉鍊爆開，當時台上有5位影后一同負責頒獎，有觀眾發現她搶走獎座後，完成無視頒獎給她的楊紫瓊，反而只顧跟好友珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)交流，令楊紫瓊慘被冷落。

其實，愛瑪史東在致詞前亦有回頭向楊紫瓊握手，而當事人楊紫瓊亦為對方解畫，透過IG公開兩人擁抱合照，「恭喜Emma！！是我把你弄得迷惘，但我想與你的好朋友Jennifer一起分享把奧斯卡獎交給你的那個輝煌時刻！！她讓我想起了我的寶貝Jamie Lee Curtis(珍美李寇蒂絲)，總是會互相支持！」另外，羅拔唐尼憑《奧本海默》(Oppenheimer)獲得最佳男配角，上台時單手拿過獎座，沒有望頒獎嘉賓關繼威，被批評有欠禮貌兼歧視亞裔演員。

楊紫瓊已出PO為對方解畫，並公開兩人擁抱合照。 楊紫瓊出PO為愛瑪史東解畫。 羅拔唐尼被批評有欠禮貌，更不尊重頒獎嘉賓關繼威。
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