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娛樂
2024-03-11 10:27:31

奧斯卡2024｜斯里安梅菲首封奧斯卡影帝 《奧本海默》掃7獎成大贏家(附完整得獎名單)

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《奧本海默》斯里安梅菲首次獲封奧斯卡影帝。

《奧本海默》斯里安梅菲首次獲封奧斯卡影帝。

96屆奧斯卡金像獎(96th Academy Awards)頒獎典禮已在香港時間今早舉行斯里安梅菲(Cillian Murphy)大熱憑《奧本海默》以大熱姿態首次摘下奧斯卡影帝，基斯杜化路蘭(Christopher Nola)奪得最佳導演和最佳電影，獲得13項提名的《奧本海默》掃走7個獎，成為大贏家。

基斯杜化路蘭憑《奧本海默》奪奧斯卡最佳導演。 斯里安梅菲憑《奧本海默》首奪奧斯卡最佳男主角。 《奧本海默》奪得奧斯卡最佳電影，合共掃走最佳導演、最佳男主角等7大獎項。 斯里安梅菲(Cillian Murphy)大熱憑《奧本海默》(Oppenheimer)以大熱姿態首奪奧斯卡影帝。 斯里安梅菲(Cillian Murphy)憑《奧本海默》(Oppenheimer)首奪奧斯卡影帝。 斯里安梅菲為演「原子彈之父」Oppenheimer角色，進行5個月地獄式減磅，甚至每天只吃顆杏仁或一小片蘋果。

為角色地獄式減磅 首奪奧斯卡影帝

斯里安梅菲已橫掃多個影壇重要獎項，包括「英國影視藝術文化學院電影獎」(BAFTA)、「第81屆金球獎」及「美國評論家選擇獎」的影帝殊榮。他為演活「原子彈之父」Oppenheimer角色，進行5個月地獄式減磅，甚至每天只吃顆杏仁或一小片蘋果，今次擊敗《大師級愛情》的畢列谷巴、《滯留生》Paul Giamatti、《美式小說》Jeffrey Wright和《RustinColman Domingo奪得首度奪得奧斯卡影帝，他可說是眾望所歸。今次，在台上致詞時表示，「作為一個愛爾蘭人，能夠站在台上非常令我驕傲！」

斯里安梅菲成名作《28日後》(28 Days Later)。 斯里安梅菲在《蝙蝠俠》三部曲裡飾演「稻草人」。 斯里安梅菲在《鄧寇克大行動》雖是沒名字的角色，但演活飽受恐懼的軍人。 斯里安梅菲在《潛行空間》演富二代。

五度與路蘭合作

現年47歲的斯里安梅菲中學時已開始參演舞台劇，獲老師鼓勵做演員，但他矢志成為搖滾樂手，在大學讀法律系卻無心向學，第一年考試已不合格，及後在大學劇社演唱兼演出，才發掘對演戲的興趣。他2002年的28日後》(28 Days Later)成名，他已先後五度跟基斯杜化路蘭合作，包括《蝙蝠俠》三部曲裡飾演「稻草人」Scarecrow、《潛行凶間》(Inception)演富二代和《鄧寇克大行動》(Dunkirk)演墮海獲救、飽受恐懼的軍人。而《奧本海默》是首次當男主角，他特別感謝《奧本海墨》導演基斯杜化路蘭和製片Emma Thomas：「在過去 20 年裡，你們帶我經歷了最瘋狂、最令人興奮、最具創造力的旅程，我欠你們的太多了。非常感謝《奧本海默》的每一位工作人員、每一位演員，是你們讓我度過了難關。」他不忘向全球致力維持和平的人致謝：「我們製作了一部關於製造原子彈者的電影，無論好壞，我們都生活在奧本海默的世界中，因此，我想將此獻給世界各地的和平締造者。」

2024年奧斯卡金像獎完整得獎名單：

最佳電影：《奧本海默》

最佳導演：基斯杜化路蘭《奧本海默》

最佳男主角：斯里安梅菲《奧本海默》

最佳女主角：愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男配角獎：羅拔唐尼《奧本海默》

最佳女配角獎： Da’Vine Joy RandolphThe Holdovers

最佳原創劇本獎：《墮下的對證》

最佳改編劇本：《American Fiction

最佳美術設計：《可憐的東西》

最佳攝影獎：《奧本海默》

最佳視覺效果獎：《哥斯拉-1.0

最佳剪接獎：《奧本海默》

最佳原創音樂：《奧本海默》

最佳原創歌曲：〈What Was I Made For?〉／《Barbie芭比》

最佳音效：《特權樂園》

最佳服裝設計：《可憐的東西》

最佳化妝及髮型：《可憐的東西》

最佳動畫長片：《蒼鷺與少年》

最佳動畫短片：《War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

最佳實景短片：《The Wonderful Story of Henry Sugar

最佳紀錄長片：《20 Days in Mariupol

最佳紀錄短片：《The Last Repair Shop

最佳國際影片：《特權樂園》（英國）

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