奧斯卡2024｜斯里安梅菲首封奧斯卡影帝 《奧本海默》掃7獎成大贏家(附完整得獎名單)

斯里安梅菲已橫掃多個影壇重要獎項，包括「英國影視藝術文化學院電影獎」(BAFTA)、「第81屆金球獎」及「美國評論家選擇獎」的影帝殊榮。他為演活「原子彈之父」Oppenheimer角色，進行5個月地獄式減磅，甚至每天只吃顆杏仁或一小片蘋果，今次擊敗《大師級愛情》的畢列谷巴、《滯留生》Paul Giamatti、《美式小說》Jeffrey Wright和《Rustin》Colman Domingo奪得首度奪得奧斯卡影帝，他可說是眾望所歸。今次，在台上致詞時表示，「作為一個愛爾蘭人，能夠站在台上非常令我驕傲！」

五度與路蘭合作

現年47歲的斯里安梅菲中學時已開始參演舞台劇，獲老師鼓勵做演員，但他矢志成為搖滾樂手，在大學讀法律系卻無心向學，第一年考試已不合格，及後在大學劇社演唱兼演出，才發掘對演戲的興趣。他憑2002年的《28日後》(28 Days Later)成名，他已先後五度跟基斯杜化路蘭合作，包括《蝙蝠俠》三部曲裡飾演「稻草人」Scarecrow、《潛行凶間》(Inception)演富二代和《鄧寇克大行動》(Dunkirk)演墮海獲救、飽受恐懼的軍人。而《奧本海默》是首次當男主角，他特別感謝《奧本海墨》導演基斯杜化路蘭和製片Emma Thomas：「在過去 20 年裡，你們帶我經歷了最瘋狂、最令人興奮、最具創造力的旅程，我欠你們的太多了。非常感謝《奧本海默》的每一位工作人員、每一位演員，是你們讓我度過了難關。」他不忘向全球致力維持和平的人致謝：「我們製作了一部關於製造原子彈者的電影，無論好壞，我們都生活在奧本海默的世界中，因此，我想將此獻給世界各地的和平締造者。」