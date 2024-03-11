奧斯卡2024｜最佳紀錄長片烏克蘭導演Mstyslav：希望沒有拍過這部電影

烏克蘭導演Mstyslav Andriiovych Chernov，憑電影《20 Days in Mariupol》得《第96屆奧斯卡》「最佳紀錄長片」，他獲獎時說：「比起獲獎，我更希望沒有拍過這部電影，因為這部影片，講述俄羅斯人入侵我的祖國。」

Mstyslav獲獎時沉重地站在咪前，一手握著奧斯卡獎一邊說：「這是烏克蘭歷史上第一座奧斯卡獎，我認為是一種榮譽。在這個頒獎禮上，我覺得如果我不拍這部電影會更好。」