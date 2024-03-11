奧斯卡2024｜最佳紀錄長片烏克蘭導演Mstyslav：希望沒有拍過這部電影

烏克蘭導演Mstyslav Andriiovych Chernov，憑電影《20 Days in Mariupol》得《第96屆奧斯卡》「最佳紀錄長片」，他獲獎時說：「比起獲獎，我更希望沒有拍過這部電影，因為這部影片，講述俄羅斯人入侵我的祖國。」
Mstyslav獲獎時沉重地站在咪前，一手握著奧斯卡獎一邊說：「這是烏克蘭歷史上第一座奧斯卡獎，我認為是一種榮譽。在這個頒獎禮上，我覺得如果我不拍這部電影會更好。」
《20 Days in Mariupol》不經過濾，拍下烏克蘭南部港口城市馬裡烏波爾被侵略的恐怖景象，自2022年2月俄羅斯入侵後，馬裡烏波爾變成人間地獄，Mstyslav繼續說，「希望我能用這個獎項，來換取俄羅斯從未入侵烏克蘭，或從未佔領我們的城市。」他補充道，「但我無法改變歷史。我無法改變過去。」他隨後呼籲俄羅斯政府，釋放所有被俘虜的烏克蘭士兵和平民。
Mstyslav強調電影的力量，就是有能力塑造未來，「我們可以糾正歷史，確保真相勝利。」而他獲獎發表感言時，奧斯卡現場氣氛莊嚴，社交媒體引起極大興趣。此前，《20 Days in Mariupol》被「國家評論協會」(NBR)評選為2023年5部最佳紀錄片之一，並在去年9月「第78屆聯合國大會」開幕式上放映。