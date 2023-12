奧斯卡2024｜《燈火闌珊》離奇被DQ 香港無緣角逐最佳國際電影

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮(The 96th Annual Academy Awards)將於明年3月10日舉行,由新晉導演曾憲寧執導、張艾嘉與任達華、蔡思韵及周漢寧合演的《燈火闌珊》(A Light Never Goes Out)代表香港角逐「最佳國際電影」(The International Feature Film,即最佳外語片)獎項。然而據外媒報道,今屆共有92套電影表示報名角逐獎項,但最終讓會員投票的候選名單則只有88套符合資格電影,而《燈火闌珊》疑因被DQ,消失於候選名單上,意味著香港無緣角逐獎項。

學院暫未交代原因

奧斯卡眾評審須於當地時間本月14至18日期間,從候選名單上的88套電影中,投選晉身下回合的15套作品,入選名單將於本月21日公布。在92套表示報名的電影中,有4套作品消失於入選名單上,其中古巴的《Nelsito’s World》被學院裁定不符合資格無法入圍,而《燈火闌珊》、吉爾吉斯的《This Is What I Remember》和塔吉克的《Melody》齊齊出局,學院暫未有具體交代原因。今屆要求報名電影須於2022年12月1日至2023年10月31日期間上映,《燈火闌珊》2023年4月13日在香港上映,幾乎99%都是講廣東話對白,符合報名要求,但有外媒報道指,香港與塔吉克的作品是被Disqualified,並因沒有機會提交另一影片(didn't have the opportunity to submiet another film),最終未能報名角逐獎項。