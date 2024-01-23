奧斯卡2024｜3女導演作品爭最佳電影創奧斯卡紀錄

第96屆奧斯卡頒獎禮入圍名單出爐，最佳電影方面，今屆有3位女導演執導的電影入圍，創下奧斯卡紀錄。去年全球最賣座電影《Barbie芭比》(Barbie)失去多個獎項入圍資格，但仍入圍最佳電影，女導演姬蒂嘉域(Greta Gerwig)強敵有《奧本海默》、《可憐的東西》。法國導演Justine Triet執導的《墮下的對證》(Anatomy of a Fall)，講述德國女作家Sandra與法國丈夫Samuel及11歲兒子在阿爾卑斯山的小鎮過著與世隔絕的生活。當丈夫被發現死在木屋的雪下，警方認為死因有可疑，於是推定為謀殺，妻子Sandra成為主要嫌疑人。

《墮下的對證》(Anatomy of a Fall)

《墮下的對證》導演Justine Triet

《從前的我們》成黑馬 入圍最佳電影的《從前的我們》(Past Lives)由南韓女導演Celine Song執導，故事根據她的親身經歷。講述一對兒時好友，女主角Nora隨家人移民美國，被迫與男主角分開。20年後，這對青梅竹馬在紐約重遇，女的已婚，男仍深愛著女方，兩人將面對愛情與家庭的選擇。3部由女性導演執導的作品同時入圍最佳電影，屬奧斯卡史上首次。以故事性深度作準則，美媒預測《從前的我們》奪獎機會稍高，加上電影由獨立片商A24製作，奧斯卡一直喜愛A24作品，說不定《從》片可擊敗大熱門《奧本海默》勝出。