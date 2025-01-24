奧斯卡2025提名｜《艾美利亞變奏曲》香港上映有期 破《臥虎藏龍》史上最多提名外語片紀錄 

第97屆奧斯卡頒獎禮昨日已公布入圍名單，由《淘金殺手》、《銹與骨》法國名導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）執導的音樂劇電影《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez / 前譯：毒王女人夢），早前在金球獎頒獎禮上受到注目，今次在剛出爐的奧斯卡提名上更獨攬13項提名，打破《臥虎藏龍》當年創下10項提名的紀錄，成了奧斯卡史上提名最多獎項的國際電影，成績驕人。

《艾美利亞變奏曲》由西班牙跨性別演員Karla Sofía Gascón、《銀河守護隊》女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、女歌手Selena Gomez合演，串流平台Netflix取得電影全球發行權，去年11月13日起於部份國家及地區上架，而香港的影片發行權則由高先電影發行，落實在香港大銀幕上映。