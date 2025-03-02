奧斯卡2025︱夏里遜福患帶狀皰疹 缺席擔任頒獎嘉賓

83歲荷李活巨星夏里遜福(Harrison Ford)，今日傳出因健康問題，缺席即將舉行的《第97屆奧斯卡頒獎典禮》。根據外媒報道，夏里遜福原定前往洛杉磯的杜比劇院(Dolby Theatre)擔任奧斯卡頒獎嘉賓，但因被診斷出患有帶狀皰疹而決定不出席。
據悉，福伯前一天被診斷患有帶狀皰疹，目前正在家中休息。帶狀皰疹是由帶狀皰疹病毒感染身體兩側神經引起的疾病，曾經感染水痘的人士，極有可能會患上此病。福特的缺席無疑讓人感到惋惜，影迷們也期待他早日康復。
上個月，夏里遜福在洛杉磯出席派拉蒙原創劇集《1923》第二季的紅地氈上出現時，身體狀況良好。他在接受採訪時表示，「喜愛這部作品的直觀感受和故事的實體感。」他提到這部劇集的製作方式相對傳統，幾乎沒有使用電腦特技。此外，夏里遜福最近加入Marvel Cinematic Universe，並因在《美國隊長：勇敢新世界》中，演美國總統及變成Red Hulk而備受關注。
而今年的《奧斯卡頒獎典禮》，將由Oprah Winfrey、Selena Gomez和Ben Stiller等明星擔任頒獎嘉賓，並有奧斯卡獎得主Robert John Jr.、Emma Stone、Cillian Murphy和Da'Vine Joy Randolph等出席。