奧斯卡2025︱弟弟基雲高堅奪獎 麥哥利台下哭了

荷李活著名童星麥哥利高堅(Macaulay Culkin)，因《寶貝智多星》電影系列而聞名，近日他因其弟弟基雲高堅(Kieran Culkin)，獲得奧斯卡獎而感動落淚。據雜誌《Variety》的報道，麥哥利在《奧斯卡頒獎典禮》後的派對上表示：「看到基雲上台領獎項時，我流淚了。」

麥哥利提到與女友Brenda Song一起觀看頒獎禮的過程：「我們只看了頒『最佳男主角獎』的部分。看到基雲上台的時候，我哭了。」問他是否一早預料基雲會獲獎，麥哥利毫不猶豫地回答：「當然，實際上，我早就預測到了。基雲坐在第一排，靠近行人通道，他不可能不贏。」麥哥利的說語，顯示他對弟弟的充滿信心。