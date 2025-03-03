奧斯卡2025｜摩根費曼悼念環節憶拍檔真赫曼 《臥虎藏龍》鄭佩佩「現身」

摩根費曼悼故友

摩根費曼在播放掉念電影人的片段前，特別提到剛逝世的真赫曼，「這星期我們的社區失去一個巨人，也是一個很好的朋友：真赫曼，我很開心能在《豪情蓋天》及《摧花劫》兩片跟他合作，就像每個跟他合作過的演員都知道，他是很慷慨的表演者，有種能提升每個人成績的天賦。真赫曼總是說『我不會想有什麽傳承下去，只希望每個人記得我嘗試做好自己的工作。』我想我可以代表所有人向他說，『真，你會如此被記得，而且有更多；安息吧，我的朋友』」。95歲的真赫曼與65歲太太Betsy Arakawa上周三被發現陳屍住所。

