奧斯卡2025｜摩根費曼悼念環節憶拍檔真赫曼 《臥虎藏龍》鄭佩佩「現身」

第97屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早(3月3日)隆重舉行，各獎項已塵埃落定。典禮每年均設有紀念環節，今屆由摩根費曼(Morgan Freeman)主理，他提到上周離世的《豪情蓋天》拍檔真赫曼(Gene Hackman)。在播放過去一年逝世的影人的短片前，憑《臥虎藏龍》蜚聲國際的香港已故演員鄭佩佩亦在片段「現身」。
摩根費曼悼故友
摩根費曼在播放掉念電影人的片段前，特別提到剛逝世的真赫曼，「這星期我們的社區失去一個巨人，也是一個很好的朋友：真赫曼，我很開心能在《豪情蓋天》及《摧花劫》兩片跟他合作，就像每個跟他合作過的演員都知道，他是很慷慨的表演者，有種能提升每個人成績的天賦。真赫曼總是說『我不會想有什麽傳承下去，只希望每個人記得我嘗試做好自己的工作。』我想我可以代表所有人向他說，『真，你會如此被記得，而且有更多；安息吧，我的朋友』」。95歲的真赫曼與65歲太太Betsy Arakawa上周三被發現陳屍住所。
《臥虎藏龍》鄭佩佩「現身」
在悼念片段中，《哈利波特》瑪姬史密夫（Maggie Smith）、《藍色夜合花》導演大衛連治（David Lynch）、《閃靈》女主角雪莉杜瓦（Shelley Duvall）和《飢餓遊戲》當奴修打蘭（Donald Sutherland）等均在出現，去年7月逝世、在《臥虎藏龍》「碧眼狐狸」的女星鄭佩佩亦在其中。