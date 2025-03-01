奧斯卡2025｜洛杉磯直擊賽前活動 今屆主持人Conan O'Brien擔心笑位唔好笑

早前洛杉磯大火災令到多個電影頒獎典禮均延遲舉行，奧斯卡頒獎禮也除消了每年舉辦的午餐慶祝活動，但賽前在荷李活舉行宣傳活動，《am730》也有參加。

總監Raj Kapoor、Katy Mullen和Mike Sweeney均表示因為火災發生後，希望頒獎禮能帶給觀眾們一些喜悅感覺，為今年盛會負責設計佈景的Alana Billinasley表示，當嘉賓們踏進戲院內會有一種同心同力去建立一個更好的荷李活和洛杉磯，在家收看的觀眾們也會有這種感覺，大家努力去建設的話，所有夢想可成金。音樂總監Michael Bearden會製作一段紀念音樂大師Quincy Jones的片段，表揚他的成就和貢獻，而Queen Latifah會擔任嘉賓表演。「今次頒獎典禮是以慶祝國際文化和藝術交流為主題，因為洛城大火災影響了很多市民，在節目舉行時和在家中收看的觀眾們，也可以捐款給被影響的人和慈善機構，希望大家可以感受到社群團結的正確力量和精神，令洛城這地方更光彩！」Raj Kapoor說。