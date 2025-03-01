奧斯卡2025｜洛杉磯直擊賽前活動 今屆主持人Conan O'Brien擔心笑位唔好笑

早前洛杉磯大火災令到多個電影頒獎典禮均延遲舉行，奧斯卡頒獎禮也除消了每年舉辦的午餐慶祝活動，但賽前在荷李活舉行宣傳活動，《am730》也有參加。
總監Raj Kapoor、Katy Mullen和Mike Sweeney均表示因為火災發生後，希望頒獎禮能帶給觀眾們一些喜悅感覺，為今年盛會負責設計佈景的Alana Billinasley表示，當嘉賓們踏進戲院內會有一種同心同力去建立一個更好的荷李活和洛杉磯，在家收看的觀眾們也會有這種感覺，大家努力去建設的話，所有夢想可成金。音樂總監Michael Bearden會製作一段紀念音樂大師Quincy Jones的片段，表揚他的成就和貢獻，而Queen Latifah會擔任嘉賓表演。「今次頒獎典禮是以慶祝國際文化和藝術交流為主題，因為洛城大火災影響了很多市民，在節目舉行時和在家中收看的觀眾們，也可以捐款給被影響的人和慈善機構，希望大家可以感受到社群團結的正確力量和精神，令洛城這地方更光彩！」Raj Kapoor說。
負責大會禮物的公關大使Nathalie Dubois，更帶來韓國護膚產品Madeca Derma、日本Tatami工匠常川泰平、花匠春山福太郎、日本陶瓷Maruta Shoten、江戶時代的傳統漂染產品Cucuri和明治時代的培綿產品介紹給嘉賓們，重點是圍繞著大自然和有機產品。
今次奧斯卡主持人換上名嘴Conan O'Brien，他打趣笑說自己數天前才接到通知作主持，以為奧斯卡金像獎在8月2日舉行，還打趣說如果到時笑話寫得不好，大家千萬不要怪他，所以他帶同律師和劇作家Jon Macks一起出席記招，並表示：「我也有致電給前主持Billy Crystal問一下提示，也請了前主持人Jimmy Kimmel和他太太Molly出來吃午餐。怎知Jimmy來到這間很貴的海鮮餐廳時只是不停地點菜，也不停地吃，只是Molly在旁協助給我一些提示。吃完午餐還要外賣回家，我真是不明白。」問Conan第一次當奧斯卡主持人最希望得到甚麼東西作紀念時，他說大會替他度身訂造的燕尾服（Tuxedo）實在太好，十分之有High Society的感覺，認為自己身高六尺三，實在沒有其他主持人可穿，但監製們說那件燕尾服將會放在Academy Museum內作展示，令他感到很失望。最後問會否找現場嘉賓開玩笑時，他說一定會找湯漢斯（Tom Hanks）、朗侯活（Ron Howard）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、佐治魯卡斯（George Lucas）等製片家開玩笑，因為他們的才華和名利太出名得太耐了！
特約記者Lilly Lui洛杉磯報