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娛樂
2025-03-03 09:56:04

奧斯卡2025｜素兒莎丹娜激動捧小金人 憑《艾美利亞變奏曲》首奪最佳女配角

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奧斯卡2025｜素兒莎丹娜激動奪小金人 憑《艾美利亞變奏曲》大熱奪最佳女配角

素兒莎丹娜打敗眾對手，勇奪小金人。

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97屆奧斯卡頒獎禮美國時間32日晚上（香港時間33日早上）舉行，法國名導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）執導的音樂劇電影《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez），由西班牙跨性別演員卡拉蘇菲亞嘉絲康（Karla Sofía Gascón）、素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、女歌手Selena Gomez合演，在今屆奧斯卡獲13項提名，打破《臥虎藏龍》當年創下10項提名的紀錄，成了奧斯卡史上提名最多獎項的國際電影。

《El Mal》贏最佳歌曲

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）女星素兒莎丹娜在片中甚有發揮，早前已捧走金球獎最佳女配角，今次首獲提名亦一擊即中，大熱贏得最佳女配角，對手有《魔法壞女巫 Wicked）天后Ariana Grande 《搖滾詩人：未知的傳奇》A Complete Unknown）的Monica Barbaro、《粗獷派建築師》（The Brutalist）的菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）及《教宗選戰》（Conclave）的Isabella Rossellini素兒莎丹娜上台前神情顯得非常緊張，當得知自己得獎即表現激動，並喊住發表感言，多謝大會對女權的認可，她更說：「我的祖母在1961年來到這個國家，我是第一個獲得奧斯卡獎的多明尼加裔美國人，我知道我不會是最後一個。我的祖母，如果她在場，會非常開心。這個獎獻給祖母。」與此同時，素兒莎丹娜為《艾美利亞變奏曲》唱出的片中歌曲《El Mal》，亦獲選為最佳歌曲。

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揭曉最佳女配角時，素兒莎丹娜神情緊張。 素兒莎丹娜大熱奪最佳女配角，表現激動。 素兒莎丹娜毫無懸念奪得最佳女配角。 演出《魔法壞女巫 》的樂壇天后Ariana Grande無緣奪獎。 菲莉絲迪鍾斯憑《粗獷派建築師》亦有份角逐最佳女配角。 素兒莎丹娜為《艾美利亞變奏曲》唱出的片中歌曲《El Mal》獲選為最佳歌曲。 素兒莎丹娜為《艾美利亞變奏曲》唱出的片中歌曲《El Mal》獲選為最佳歌曲。

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