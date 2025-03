90年代荷李活愛情片天后美琪賴恩(Meg Ryan),全盛時期拍下多套經典作品,主演電影《90男歡女愛》(When Harry Met Sally)、《緣份的天空》(Sleepless in Seattle)、《網上情緣》(You've Got Mail)、《天使多情》(City of Angels)等均迷盡萬千影迷,當年她還以氣質及美貌見稱,可惜多年前開始嚴重走樣,近年被指整容失敗,今日出席第97屆奧斯卡頒獎禮,更與代表作《90男歡女愛》的昔日拍檔比利基士度(Billy Crystal)又再合體。