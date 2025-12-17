奧斯卡2026｜《破·地獄》無緣角逐最佳國際影片 日本電影《國寶》入圍15強爭提名

第98屆奧斯卡頒獎禮將於2026年3月舉行，各獎項的提名會在下月22日公布，今日(17日)凌晨公布12個獎項的提名初選，當中「最佳國際電影」(International Feature Film)已得出最後15部入圍作品，代表香港的賣座電影《破·地獄》卻無緣獲提名，代表台灣的《左撇子女孩》暫時脫穎而出，而日本史上最賣座真人電影《國寶》，以及朴贊郁執導、李秉憲夥拍孫藝珍的韓片《選擇有罪》均成功躋身初選的15強，大會於1月22日正式宣布「最佳國際電影」的最終10部入圍作品。

吉澤亮橫濱流星再碰頭 由台灣導演鄒時擎執導的《左撇子女孩》，是繼李安的1993年《喜宴》、1994年《飲食男女》、2000年《臥虎藏龍》、魏德聖2011年的《賽德克·巴萊》、鍾孟宏2020年作品《陽光普照》後，台灣電影再度衝擊奧斯卡爭「最佳國際電影」提名之出線權，而鄒時擎更成為台灣影史第一位有作品入選奧斯卡該獎初選的台灣女導演。

另外，描寫歌舞伎世界的日本電影《國寶》，開畫以來叫好叫座，連荷李活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)都相當欣賞。《國寶》昨日(16日)在東京澀谷舉行特別放映會，導演李相日偕同主角吉澤亮和橫濱流星現身戲院，屬三人自電影6月開畫以來，相隔半年再度合體。