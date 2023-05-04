奧斯汀畢拿加盟《沙丘瀚戰：第二章》公開預告 光頭冇眉Look曝光

暢銷小說系列《沙丘瀚戰》（DUNE）拍成電影首章，於2021年上映後大受歡迎，這部史詩式科幻鉅製續集已在去年開拍，《沙丘瀚戰：第二章》（DUNE: PART TWO）近日公開兩分半鐘預告，由金像提名導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）繼續執導，除了原班人馬外，更有新加盟的紅星陣容，去年於布達佩斯、阿布扎比、約旦和意大利拍攝，定於11月1日在香港上映。

紅星陣容

添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)主演的《沙丘瀚戰：第二章》，今次率領辛蒂雅（Zendaya）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、佐斯布連（Josh Brolin）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）、大衛達斯馬齊恩（David Dastmalchian）、夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling）、查維爾巴頓（Javier Bardem）、奧斯汀畢拿（Austin Butler）等新舊陣容演出，當中憑《貓王》（Elvis）成為金球影帝的奧斯汀畢拿，在片中的光頭、冇眉造型經已曝光！《沙丘瀚戰2》將繼續探索保羅的奇幻之旅，他與采寧和弗雷曼人聯合起來，與摧毀他家庭的敵人展開復仇之戰，面對一生摯愛和宇宙命運之間的決擇，他必須竭力阻止只有他才能預見的可怕未來。