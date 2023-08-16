奧本海默｜港澳地區勁收6千萬港元 榮登2023年西片總票房冠軍

片長逾三小時的《奧本海默》，以 IMAX 技術拍攝帶領觀眾見證「原子彈之父」的事蹟。

年度話題鉅製《奧本海默》（Oppenheimer）上映未夠一個月，截至昨日（8月15日）在港澳票房已累積達6,000萬港元（由香港票房有限公司統計），暫時榮登2023年度西片總票房冠軍，更同時成為導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）非系列電影總票房狀元。 片長三小時的《奧本海默》，是大導演基斯杜化路蘭自編自導的全新力作，以 IMAX 技術拍攝，帶領觀眾見證神秘的「原子彈之父」如何冒著毀滅世界的風險去拯救世界，就算本地IMAX票價每張高逾200港元仍大收旺場，刺激該片的票房收入遠勝其他賣座電影。《奧本海默》自7月20日上映以來獲得廣大影迷支持，一直雄據本地票房排行榜，截至昨日在港澳地區的總票房火速爆破6,000萬。