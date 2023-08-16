奧本海默｜港澳地區勁收6千萬港元 榮登2023年西片總票房冠軍

年度話題鉅製《奧本海默》（Oppenheimer）上映未夠一個月，截至昨日（8月15日）在港澳票房已累積達6,000萬港元（由香港票房有限公司統計），暫時榮登2023年度西片總票房冠軍，更同時成為導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）非系列電影總票房狀元。
片長三小時的《奧本海默》，是大導演基斯杜化路蘭自編自導的全新力作，以 IMAX 技術拍攝，帶領觀眾見證神秘的「原子彈之父」如何冒著毀滅世界的風險去拯救世界，就算本地IMAX票價每張高逾200港元仍大收旺場，刺激該片的票房收入遠勝其他賣座電影。《奧本海默》自7月20日上映以來獲得廣大影迷支持，一直雄據本地票房排行榜，截至昨日在港澳地區的總票房火速爆破6,000萬。
《奧本海默》是套傳記電影，由斯里安梅菲（Cillian Murphy）飾演「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer），艾美莉賓特（Emily Blunt）飾演其妻兼生物學與植物學家凱瑟琳（Katherine “Kitty” Oppenheimer），陣容還有金像影星麥迪文（Matt Damon）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、雷米馬利克（Rami Malek）及新一代「黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）等紅星登場，電影還採用IMAX 65毫米及65毫米大片幅菲林攝影的拍攝技術，同時也是有史以來首部以 IMAX拍攝部份黑白片段的電影作品。
其實，基斯杜化路蘭一向是影迷的信心保證，其電影作品包括《TENET天能》、《鄧寇克大行動》、《星際啟示錄》、《潛行凶間》及《蝙蝠俠》三部曲，在全球已累積超過50億票房，共獲得11個奧斯卡金像獎項及36個提名，包括兩個最佳電影提名。