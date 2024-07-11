湯洛雯 apm率先感受 奧運氣氛 陪馬明布拉格拍劇順度歐遊

為迎接四年一度法國巴黎奧運會，新鴻基地產旗艦商場 apm，特別聯手南非3D專業插畫師Naydine Bosman，以豐富色彩、融合幾何圖案設計，配合運動及數碼科技概念，打造富有巴黎特色、面積逾3,000平方呎的《潮玩狂熱運動會》大型暑期裝置。剛與丈夫馬國明於峇里島旅行回港的湯洛雯(靚湯)，大讚 apm布置得好有奧運氣氛。
靚湯一到來 apm，即到「霹靂舞街頭Battle大舞台」、「街舞體感遊戲」及「40呎室內巨泳池」感受氣氛。靚湯稱，峇里島之行是參加友人婚禮，她笑稱：「今次係參加大學同學婚禮，老公陪我出席，順便度假。」問她與馬明有否趁機造人，她說：「造人呢啲嘢，順其自然啦，唔使去到邊都造人嘅。」
傳媒大讚靚湯婚後變得更fit更美，她說：「可能開心，加上成日做運動，食嘢又清淡咗，夜晚有時唔食晚餐。」有記者提議她炮製生蠔給馬明品嘗，讓丈夫生龍活虎些，她笑說：「唔識整蠔喎，馬明都好健康，唔使食蠔喎。」靚湯指，馬明將為新劇《巨塔之后》到歐洲布拉格拍外景，她今次會隨行做助手：「結完婚都未度蜜月，所以趁今次歐洲拍外景度周圍行下，最想去意大利，因為當地人靚景靚。」久未拍劇的她被問到何時復工，「隨時可以開工，唔介同任何人合作，包括老公夫妻擋演出，大家可以搵下我哋。」