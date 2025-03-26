奪命提示丨張振朗拋下偶包 大晒「柔軟之巔」用腳食完提子再食意粉

由文偉鴻Jazz監製、梁恩東及湯健萍編審的動作懸疑劇《大灣區航空亞洲航線呈獻：奪命提示》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。主要演員有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等。昨晚（25日）兒童院個案正式落幕，對於楊卓娜的超班演技，網民再度予以高度認可，力推她榮膺年終女配角獎項殊榮之餘，還力指《奪命提示》是娜姐從演23年的代表作！兒童院個案告一段落後，郭柏飛（陳山聰飾）及姜姐（劉佩玥飾）等組成「神秘信息情報科」，合力調查神秘信息來源，而緊隨其後發生的個案則為離奇人體自燃事件。龍哥（謝可逸飾）疑似以揦鮓手段在拳賽中擊敗阿德（郭子豪飾），之後龍哥把妹期間、突然離奇自燃變成火球衝向因收到Julie神秘信息趕往現場的嘉莉（劉穎鏇飾），俊朗（張振朗飾）為了救嘉莉赤手空拳推走火人，混亂間燒傷雙手…

張振朗大晒「柔軟之巔」 《奪命提示》個案一個比一個緊張，但其實當中依然滲進了不少搞笑元素，本周主力「搞笑擔當」落在張振朗身上！劇組今日發布最新預告宣傳照，照片所見，張振朗除了做盡滑稽表情包、用口「轉筆」相當Impressive，更挑戰人體柔軟極限，分別用腳持叉食意粉，或用腳將提子一嘢放入口，齋睇相都感受到振朗的超澎湃喜感！振朗接受TVB.COM訪問時，笑言沒想過原來打算用作應付動作場面的拉筋，最後竟大派用場同時用來搞笑：「我真係估唔到架，我拍呢套嘢係拉筋拉得好勁嘅，因為我開頭拍動作場口時，每次都差唔多早四十五分鐘去到現場拉定啲筋，無非係想保護自己唔好受傷，因為會影響之後嘅拍攝。但跟住慢慢就需要越嚟越少時間去熱身，最後直頭唔需要拉（筋），因為啲筋亦鬆咗好多。」

開心Share黃金搞笑Moment掌握大法 振朗還大方預告指用腳食意粉與提子場口，全因俊朗想與嘉莉箍煲，並謙稱因為Jazz的一句座右銘而決定豁出去：「呢場戲最開心係排嗰陣我哋已經喺度笑，我哋好認真排架喎，但反而仲好笑。而最後我將隻腳擺晒入口，其實係Jazz嘅提議，佢話你（橫掂）食就食埋佢啦，有句Jazz嘅說話我好鍾意：『一係唔好做，要做就做盡佢！』」出名愛鑽研演戲的振朗，還開心分享自己拍搞笑戲時對自己的要求：「拍搞笑得一吓架咋，你能夠做到就好笑，做第二次可能已經冇咁好笑，做第三次更加冇得好笑。所以如何去控制嗰個Moment係好重要，所以有時排（戲），我覺得有啲嘢好笑我會收埋先，到真係Roll（機）時我先至會用，咁樣可以保持到新鮮感。」