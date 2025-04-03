奪命提示｜三女神純白小背心格鬥look勁搶 劉佩玥有型有款獲封武打女神

TVB新劇《奪命提示》演員計有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等，昨晚（2日）劇情講述柏飛（陳山聰飾）姜姐（劉佩玥飾）、俊朗（張振朗飾）嘉莉（劉穎鏇飾）雖成功混入靈修營，但由於遭孟鏡波（林景程飾）等人事先將電話沒收，並Make Sure所有入營「復生」人士與外界失聯，四人最終各陷困境。
官方發布了今晚（3日）一集的預告劇照，除了精彩的硬橋硬馬及荷槍實彈戲份外，場景主要集中在叢林及密室，而三位「奪命女神」既型爆開槍，又以白色背心格鬥look成功搶焦！雖然女神們在鏡頭前就算上山下海也零難度，但實質三人鏡頭背後各有各雞手鴨腳。先說劉佩玥（Moon），無綫官方網站昨晚曝光了她動作背後論盡真面目！話說這個前翻滾再緊接拋武器的動作，阿Moon前後拍攝了不少次數，不是翻滾未完成，就是拋武器時搞錯方向；雖然拍了又拍，但難得阿Moon無懼再接再厲、全程笑容滿面，加上飄飄秀髮及省鏡外表，難怪獲網民封為「武打女神」。其實阿Moon之前到台灣為《奪命提示》宣傳時，曾提及劇中高難度武打動作都是她親自上陣，並謂為求完成，同一個動作可以連拍兩小時，並搞笑崩潰直呼：「打戲真難！」
郭柏妍360度展現女友力
今晚一集，郭柏妍（Rosita）還會正式首度開槍，與阿Moon拍住上！為了配合劇情，無綫官方網站昨日率先發布了Rosita第一次練習開槍片段。鏡頭所見，Rosita還未將槍拿到手，已全程「眼光光、心慌慌」如臨大敵，表情仲要hang晒機，而正式試開完第一槍後，Rosita嚇到眼耳口鼻乸埋晒、兼掩耳大叫擰轉身喊咁口，獲武指連環吩咐「relax」，十分搞笑。相反同場試槍的丁子朗則表現淡定，成強烈對比。本周感情線逐漸萌芽的丁子朗及Rosita，昨晚一幕Rosita為丁子朗按摩的場口引發網民熱議，大家對於Rosita這位「顏值按摩師」讚不絕口，並對丁子朗百分百羨慕，本周絕對是郭柏妍以360度展現出超班女友力的黃金時間。