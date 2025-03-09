奪命提示｜劉佩玥獲文偉鴻讚有女一氣場 劉穎鏇郭柏妍各有不同大突破

由陳山聰、劉穎鏇、張振朗、劉佩玥、郭柏妍及林子善等主演，文偉鴻(Jazz)監製的《奪命提示》將於3月17日首播。今日文偉鴻率領一眾演員出席宣傳活動，眾人更以華麗晚裝示人，更有行紅地毯儀式，令整個宣傳活動儼如台慶活動。文偉鴻更安排多條預告片播出，條條見到劇中的演員都打到飛起，而一眾「Jazz女郎」更以不同性感造型示人，令在場觀眾看到嘩聲四起。

劉佩玥感謝Jazz推動自己 郭柏妍首次跟Jazz合作，她在劇中也有不少動作場口。她稱自己收到劇本時也很擔心，但Jazz是因材施教的人，對方知道她的能力，會找一些合適的東西讓她去做。Jazz就指郭柏妍的攻擊力非常大，因為可以立即KO張振朗。 劉佩玥表示很明白郭柏妍的心情，因為自己就算再跟Jazz合作，仍然很緊張，加上自己又手腳不協調，有時要求分開拍但都遭Jazz拒絕。她說︰「我有一次問Jazz可唔可以分開拍，佢話『唔得！』之後佢同我講我一家會做到。我有時都會質疑自己，但Jazz好好，會係旁邊俾鼓勵我，就係呢啲支持，就係一種好大推動力量。就好似就到懸崖邊啦，唔得啦，但佢會話試下，之後會去到一個更高地方，係一個好好經驗，不停去突破，去做得更好。」

劉穎鏇跟張振朗感情線好抽心 劉佩玥又指Tiffany是很好的榜樣，「佢係令我都好有信心，今次我哋一齊場口唔係太多，可能之前喺《隱形戰隊》，見到佢就會有信心，自己可以再做好啲。」Tiffany表示因為大家有Jazz、武術指導等人的支持，令大家的心態都想件事盡善盡美。 文偉鴻大讚三女100分 談到三女的評價，Jazz對她們給予100分，他說︰「坦白講，大家都有進步空間，但今次佢哋係做到超越自己應有水平以上，我好滿意！我今次搵Moon做主角，佢係戲入面可以話俾觀眾知，佢係有呢個氣場喺度，佢係好impress到我哋。而Tiffany就印象俾人係好鮮明，係動作打女，但佢今次接受好多挑戰，就係感情戲上面開啟咗emotion嘅場口，特別係佢同張振朗有場抽心嘅戲，會令大家印象深刻。至於郭柏妍就由開頭好驚，未知點去做打戲，但大家會睇到，佢係非常好！」

今次一眾女士在劇中有不同造型，就連女僕look也有，Tiffany表示今次跟《隱形戰隊》不同的事，不止是小背心的顏色不同，而是造型都非常多，歡迎大家cap圖。Jazz聞言說︰「目不瑕給，大把嘢睇！」郭柏妍續指今次造型上有不少細節，單是試身已經改了好幾次，Moon聞言指大家會一件衫試幾次，原因是大家又瘦了，所以要改幾次。Tiffany更指她收到一件衫像童裝，見到時也嚇一跳，以為是俾錯衫，亦很多謝服裝部同事，因為他們要經常幫她們改衫，及如何避免走光。