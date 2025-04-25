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娛樂
2025-04-25 16:00:53

奪命提示︱劉穎鏇出動鉸剪腳迎戰「最強打女」 何慈茵孖港姐冠軍謝嘉怡壓軸登場

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奪命提示︱劉穎鏇出動鉸剪腳迎戰「最強打女」 何慈茵孖港姐冠軍謝嘉怡壓軸登場

《奪命提示》大結局，劉穎鏇將上演何慈茵終極一戰。

TVB動作懸疑劇《奪命提示》，8點半翡翠台將播出大結局。《奪命提示》昨晚（24日）播出的29集，無論是綁架及拯救人質場口均打到飛起，據知今晚大結局打鬥場面將全面升級，根據昨晚劇集尾播出的大結局預告片，柏飛（陳山聰飾）、姜姐（劉佩玥飾）、（劉穎鏇飾）、俊朗（張振朗飾）及子超（丁子朗飾）五人現身密室，齊齊接受Julie挑戰，在12小時的黃金時間內拯救人質。柏飛的一句：「一定要成為金主參與遊戲」，更為事件增添懸念，似乎意味著柏飛等人將闖入暗網賭局與李建和（謝東閔飾）鬥到你死我活。

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張振朗在最後一集亦大顯身手。 大結局精彩劇照率先睇。

今日，無綫官方率先發布大結局大型打鬥場面的精彩劇照，當中最觸目的，要數劉穎鏇（Tiffany）再度使出「奪命鉸剪腳」，而這次被夾爆的，是在大結局才驚喜亮相的2020年港姐冠軍謝嘉怡。根據大結局預告劇照，謝嘉怡將與有「最強打女」之稱的何慈茵拍住上與Tiffany激戰；何慈茵近乎完美的肌肉線條原本已相當搶焦，加上2023年何慈茵在《隱形戰隊》中與Tiffany的「更衣室大戰」場口引起極大迴響，至今仍為人津津樂道，如今兩人載譽歸來進行round 2激戰，加上有泰拳比賽實戰經驗、先後被譽為「泰拳女神」及「單車女神」的謝嘉怡的加入，自然引爆網民期待。

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何慈茵是中英混血兒，爸爸何麥師承劉家良，精於洪拳，80至90年代拍過不少動作片，亦曾任電影武術指導。何慈茵5歲開始學洪拳，曾參與MMA格鬥比賽，其中一個代表作是在《明星運動會前哨戰：Fight盡》中越級挑戰職業級拳手霍嘉怡成功、並在父親見證下贏得比賽。

何慈茵謝嘉怡大戰劉穎鏇精彩大結局劇照率先睇。 何慈茵真係大隻到不得了，一雙麒麟臂不輸男士。 何慈茵與謝嘉怡大戰劉穎鏇。 劉穎鏇打鬥場面全面升級，更使出「奪命鉸剪腳」。 劉穎鏇打鬥場面全面升級，更使出「奪命鉸剪腳」。 何慈茵一雙麒麟臂不輸男士。 謝嘉怡有泰拳比賽實戰經驗，打起來甚有姿勢。

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