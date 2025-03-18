奪命提示｜劉穎鏇性感造型上陣騷完美Body 全身濕透勁誘人

由文偉鴻 Jazz 監製、梁恩東及湯健萍編審的全新動作懸疑劇《奪命提示》，由昨日(17日)起接棒《痞子無間道》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇 (Tiffany)、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等。第一集劇情中有兩大看點，第一大看點是劉佩玥所下屬的女臥底廖慧儀在調查跨國人口販賣案期間竟被兇徒殺害，兇徒更一度用電鋸斬斷她的雙腿，畫面非常殘忍勁血腥！

廖慧儀談被鋸腳場口感覺似行刑 談到被鋸場口，廖慧儀坦言拍攝時感覺似被賣豬仔：「嗰日係公司廠景，一行入去好似去咗切割肉類嘅廚房咁，我就好似俾人賣豬仔咁綁住對手喺枱上面，真係有種行刑嘅感覺。」不過談到最難忘場口，則非被棄屍荒山莫屬，皆因現場相當寒冷：「嗰日拍攝時係凌晨，好凍好凍，仲喺好偏僻嘅山入邊拍。我嗰日着住超短褲，未roll機時凍到係咁震，但一roll機我就不斷說服自己好熱好熱，因為我演緊屍體唔可以郁。」廖慧儀又謂除感激超有愛的幕後工作人員，給她披大褸取暖，並謂感激阿Moon「雪中送蕉」：「嗰晚又凍又餓，阿moon 超級nice，同我分咗條蕉食。」

劉穎鏇首集即全方位拼盡演出 第兩大看點，其中一幕鏡頭劉穎鏇身穿緊身泳衣登場，展現豐滿的上圍及迷人長腿，性感指數爆燈，另一幕她則身穿魚網披肩配搭小背心和熱褲，加上少女味十足的婀娜舞姿，魅力沒法擋。在網路掀起洗版式Cap圖及熱討，網民紛紛高呼鏇鏇真係好弗之餘，還大讚她的「最強Body 3.0」比之前的2.0版本更為完美，直達屈機程度。

談到獲讚魅力爆燈的跳舞場口，劉穎鏇接受訪問時透露雖然事前有跟排舞師上過一至兩堂，並於當日埋位前再即場綵排，但由於自己跳舞經驗較少，故拍攝前仍難免很緊張：「成個動作都拍咗好多次，主要都係叫我用力啲同扭多啲。」