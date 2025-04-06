奪命提示｜劉穎鏇郭柏妍組女團 女僕裝跳貓咪舞潛入娛樂公司查案

由文偉鴻Jazz監製、梁恩東及湯健萍編審的TVB新劇《奪命提示》，集合陳山聰、張振朗、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍（Rosita）、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等演出，劇情焦點之一「娛樂公司殺人事件」，交代柏飛（陳山聰飾）及姜姐（劉佩玥飾）負責監護的蕊蕊（區明妙飾），亦會捲入其中兼身陷危機，為了查出真相，嘉莉（劉穎鏇飾）與商雙（郭柏妍飾）將組成女團Double C企圖直搗涉案娛樂公司核心，俊朗（張振朗飾）則扮演二人經理人。據知，為了演好Double C女團身份，本周劉穎鏇及郭柏妍將以八個不同風格的孖妹造型亮相，無綫官方社交網今早率先釋出其中一個「Shocking Pink貓女郎」造型的官方宣傳片，穿起露腰女僕裝、戴上貓耳頭箍、腳戴長Boot的Tiffany與Rosita大跳可愛貓咪舞，期間還做出單眼、送心心及飛吻等動作，魅力爆燈。談到Double C造型，Rosita接受訪問時透露每個造型及髮型都是花盡心思：「監製阿Jazz真係好好、好仔細，希望將每個造型都做到最好畀觀眾睇， 所以每個造型同髮型都真係諗咗同試咗好多次。」