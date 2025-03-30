奪命提示｜區明妙角色終於唔使賣慘 最想同港姐冠軍反面鬧大交

區明妙在《奪命提示》中飾演16歲中學生羅蕊蕊，劇中她因生父去世，由爸爸的兩位徒弟陳山聰及劉佩玥（Moon）做其監護人。昨日(29日)她與劉佩玥一齊宣傳，大會播出預告片，見到區明妙跟陳山聰一齊跳舞，搞到劉佩玥打翻醋埕。

區明妙表示今次角色是非常開心，會有特別造型，又可以唱歌跳舞，但也會遇上一些案件，不是慘情角色。她指收到劇本時比較急，跳舞的部份只是準備了一、兩日。提到她跟山聰及劉佩玥合作，她大讚二人是非常好的前輩，跟她分享不少經驗。她稱今次角色是備受保護，但很想挑戰動作戲及開槍，奈何自己看上去太細個，欠缺說服力，盼過多幾年之後可以嘗試。

戲份重超驚喜

問到她收到文偉鴻邀請時，有沒有想過可能要拍武打場口，區明妙表示開初以為是小角色，但沒有想過有這麼多戲份，自己大感驚訝。」談到早前她與山聰及劉佩玥三人的跳舞戲，非常搞笑。她指當日都是大家即興演出，更稱山聰與劉佩玥默契十足，一埋位便知道應該怎樣跳令效果好笑些。

想同倪樂琳吵大鑊

區明妙與香港小姐冠軍倪樂琳曾自組女團MORII GIRLS拍片跳舞，如今大家都一齊在同一公司工作，她希望可以有機會合作拍劇。她說︰「佢選嘅時候，我覺得佢一定得，有預感可以一齊做嘢，所以我嗰陣都有同佢講一定得。希望我哋有機會係同一部戲合作，可以飾演姊妹或者敵人，因為現實中唔好嗌交，好想試下。佢之前都有返公司啲演戲班，佢話好好玩，好想快啲做戲。」談到她曾推出過寫真，她表示有意推出較夏日色彩的寫真，會穿上泳衣及小背心。