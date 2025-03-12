奪命提示｜張彥博近乎3年無劇出 為求突破曬黑自己激減8公斤拍打戲

無綫劇集《奪命提示》將於下周一(17日)播出，文偉鴻監製的作品向來出名多動作場口，而起用的女角都會以性感造型上陣，完全拿捏到觀眾口味。文偉鴻在單元的角色也花不少心機鋪排，在今次劇集中更見到已有兩年多無劇推出的張彥博現身。

僅得1個月時間操fit 日前他出席宣傳時，透露他雖然只是配角，但這是他首次挑戰動作戲。他說︰「好新突破！未試過拍咁多打鬥場口，平時嘅我文質彬彬，揸開結他，依家變揸拳頭。監製搵我拍嘅時候係好倉促，而且仲要拍打戲，但我只得一個月多少少時間去拉筋、keep個體態，好彩平時有做開運動！」 他坦言拍《奪命提示》時，要在最短時間減近8公斤，於是大幅減少食碳水化合物，因為要應付多個不同高難度動作，直言拍完首場動作戲已經腳軟。他亦為了配合角色，不停去曬燈，甚至要「油黑」自己，一洗「白皮豬」形象。

把握每一個幕前工作 由於自己有兩年無劇推出，今次《奪命提示》播出，他坦言期待已久，並慶幸自己仍keep得住，跟兩年前拍劇時沒有太大轉變。談到他與無綫的關係，他表示每年有跟公司續約，稍後亦會為無綫錄製節目，自己近日也有推出新歌。他亦坦言希望今次劇中的表現，會吸引到大家注意，讓自己未來可以有更多演出機會。 他說︰「對於我嚟講，我係好想多啲機會拍多啲嘢俾大家睇，大家依家見唔到我，可能公司覺得我未有啱嘅角色，我時時刻刻都裝備自己，我都仲等得嘅！希望有生之年，喺演藝生涯上有好嘅角色，好嘅作品、拍檔、團隊，係可遇不可求，希望大家留意我演出！」 為照顧家人留港 張彥博近年主攻內地市場，除了幕前演出，亦嘗試進軍飲食業。談到他近年北上發展，他表示最近會留在香港長一些時間以便照顧家人。早前他在社交平台也有發文，提及100歲的嫲嫲眼睛和聽力不好，連他也記不起。