奪命提示｜張振朗好想放假輕鬆下 劉穎鏇親解屢被迷暈之謎

張振朗、劉穎鏇昨日出席《奪命提示》宣傳，活動上二人按要求做出高難度動作，張振朗需要抱起劉穎鏇，之後讓她做sit up，非常考二人腰力。大會亦播出劉穎鏇含住淚向張振朗表白，二人更親吻起來。他們表示該場口比較有趣，因此拍攝時經常忍不住笑。

提到劉穎鏇在戲中有不少落淚場口，她表示之後的集數也會有不少這類場口。問到現在是否可以「話喊就喊」，振朗與劉穎鏇表示拍這類場口，很需要投入角色及拍攝時的氛圍，每次拍攝時都要做完溝通，因此很自然就會觸動。他們稱今次角色是比較成熟，劉穎鏇更謂「呢套戲推到我哋情緒好盡，我開頭以為某一場戲已經盡咗，點知劇本之後仲有幾場令自己再激啲，個劇本真係幫咗好多。」

被人迷暈有原因

提到劉穎鏇在劇中的角色多次被人落迷藥，引來網民熱烈討論，稍後播出的單元亦有相關場口，她笑謂「做UC真係唔容易！」振朗稱如果對方不是這樣，他就沒法英雄救美，「最重要佢暈得靚！」劉穎鏇說︰「迷暈只係一部份，因為要融入人哋個圈子再查案，都要有辦法，都要俾啲敵人呃咗我哋先入到去。」

劉穎鏇在劇中打到飛起，更搞到周身瘀，她指因為家人在海外的關係，在傾電話時沒有提到打鬥場口，往往待拍完之後，才分享她受傷的照片。她稱屋企人見到照片時很擔心，但看到劇集之後又覺得是值得。