奪命提示｜張振朗孖林子善負責除衫 陳山聰心痛劉穎鏇打到瘀晒

由陳山聰、劉穎鏇、張振朗、劉佩玥、郭柏妍及林子善等主演，文偉鴻(Jazz)監製的《奪命提示》將於3月17日首播。今日文偉鴻率領一眾演員出席宣傳活動，眾人更以華麗晚裝示人，更有行紅地毯儀式，令整個宣傳活動儼如台慶活動。文偉鴻更安排多條預告片播出，條條見到劇中的演員都打到飛起，而一眾「Jazz女郎」更以不同性感造型示人，令在場觀眾看到嘩聲四起。 今次劇集以「手機助理」Julie串起多個故事，大玩AI元素，Jazz表示創作該劇時，AI仍未普及，並指劇集雖然等足2年才播出，但撞正現時AI大流行，反而是最合適的時機。

張振朗首度跟Jazz合作，由於Jazz的作品都是動作、槍戰多籮籮，他坦言首次應付如此密集式的動作戲，更有幸在劇中嘗試開真槍，印象極深。他說︰「我試過同山聰一場戲拍咗30個take，爭0.1秒就係0.1秒，同以往拍好唔同。我好多謝Jazz，今次係我第一次開真槍，我同Tiffany(劉穎鏇)係貨櫃場度，Jazz話呢度有百零發子彈，盡情開，好多謝Jazz俾個機會我哋盡情掃射！但我哋都要好準嘅！」 Jazz解釋該場戲要一shot過，讓大家看可以看到振朗跟Tiffany的合拍度，所以堅持要一個長鏡頭，一個shot拍他們開真槍。Jazz說︰「放心！張單我一定寄返俾你！」他更指振朗現時是視帝，騷錢絕對豐厚，可以應付到。

山聰及林子善表示跟文偉鴻合作很多次，所以每當對方叫到開戲時，都不太擔心動作場口，而且每次還有不少新元素加入。山聰指Jazz的要求非常高，但每次出來的效果都是非常好。子善表示每當不用開戲的時候，他會努力做gym、跑步及去鍛鍊身體，全因要隨時準備下一部作品，特別是Jazz的戲。他說︰「大佬好得意，佢突然會話幾時開，大家都要隨時候命！仲要都係打鬥、開槍，狀態要隨時ready，長期都係作戰狀態！可能突然話2個星期後要騷body，就要即刻show到。」

談到除衫，山聰非常開心今次不用除衫，因為有張振朗負責，振朗就指該場戲的重點不是在除衫show body，而是那一場除完衫會做的事。林子善就表示原本自己不用除衫，是Jazz臨時要求，可惜自己的場口是對住男仔除衫，不及振朗對住女仔除衫。 陳山聰在活動上提到跟Tiffany一場對打戲最難忘，因為自己當時可以穿長袖，而對方只能穿小背心，因此Tiffany在零保護下跟他埋身肉搏，搞到周身瘀晒。山聰在訪問時再次談及該場口，他說︰「我有得墊pad，佢冇，我墊住pad都好，啲力都係有，佢仲要一路拍一路敷冰，瘀住打真係好痛、好辛苦，足足拍咗2日，佢都堅持一路做好啲，所以大家要留意該場戲。Tiffany真係好專業，要讚一讚佢，係新一代打女。」Jazz續指Tiffany今次不止在動作戲有突破，亦因為有幾位男士教路，令她在感情戲上有突破，相信可以改變大家對她只有健康、性感、打得的印象。

Jazz又提到全劇最快受傷的是張振朗，首場打戲已經打爆頭，更笑謂自己的製作費最高，因為拍足兩個月都要貼除疤貼，Jazz應該花了不少時間在CG效果上為他執走除疤貼，所以會收到兩張帳單。他表示雖然受了傷，但大家都會搏到盡，一直追求更好。問到他受傷時有沒有跟女友及家人報告，他表示當時沒有跟身邊人說，怕他們擔心，但沒想到除了劇中上下的人來關心他外，竟然是朱敏瀚走到錄影廠關心他，令他覺得非常搞笑。