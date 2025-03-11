奪命提示｜視帝張振朗穿孖煙囪被蟹爬大髀 踢出新高展示超強柔軟度

《奪命提示》演員陣容有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等，兩位視帝陳山聰及張振朗攜手演出，TVB官方社交網連日來陸續發布全新宣傳短片，而昨晚（10日）公開的最新宣傳片段，聚焦在首度飾演情侶的張振朗及劉穎鏇身上，張振朗在片中除展現了「踢出新高度」的踢腿神功，其 中一幕「蟹爬大髀」，張振朗僅穿孖煙囪上陣，其誇張演繹夠晒矚目！

劉穎鏇鍛鍊喊功

張振朗在宣傳片笑言，搞笑場口的成功要訣之一竟然是拉筋，並稱：「估唔到拉咗筋除咗喺拍動作嘅時候用得著，拍搞笑嘅場口都能夠大派用場。」Tiffany則指除了要挑戰更多高難度場口外，還要應付不少內心戲及喊戲，Tiffany坦言今次是其八年拍劇生涯以來喊得最多的一部劇集：「今次要喊嘅次數同程度，係突破晒咁多年以嚟嘅經驗。」Tiffany以往曾直認拍喊戲不容易，她表示隨著經驗的累積，自己確實比以前容易理解及進入狀態，並謂今次要特別感謝監製的循循善誘，以及拍檔張振朗的用心交流。談到張振朗，Tiffany表示：「呢套劇我哋好多場口都一齊拍，而好多時我哋都會事先溝通咗先，可能喺度吓嘢又或者分享吓大家對唔同場口嘅睇法，次次我哋都好踴躍咁去討論點樣可以令成場戲更加好，會加好多細位同埋jam啲嘢出嚟，等啲有情緒嘅戲份可以更有support。」