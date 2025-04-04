奪命提示｜許俊豪做變態殺人魔 講足7頁紙臨場開槍直呼過癮

《奪命提示》昨日播出的「五大乾屍奇案」，由昔日天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）扮演靈修營主腦「老師」卞經海，其角色之所以如此嗜血兼殺人如麻，全因背後有段悲慘的成長故事。經海哥哥是嚴重地中海貧血症患者，經海父母不但長期要經海輸血救哥哥，甚至向他苛索腎臟，經海最終因長期飽受心靈創傷走火入魔。

角色背後超悲慘 當他接受張振朗及劉穎鏇盤問時，原本還滔滔不絕發表「殺人偉論」，眼神滿是殺氣＋邪氣；但隨著俊朗將經海悲慘過去一一攤出，經海的情緒亦出現極大變化，先是生氣得咬牙切齒、不斷發抖，及後出現幻覺將俊朗及嘉莉當作是生父生母、歇斯底里對著二人指罵，更一度因太激動失禁...失禁過後，原本張牙舞爪的經海恍如洩了氣的汽球攤坐在椅子上，痛哭得像個無助的孩子…談到相關場口，Lincoln坦言是演技上一大挑戰：「因為要同一時間演繹高傲失控，仲要一下子個勢要由盛轉衰，真係一個大挑戰嚟。」

埋位先知要開槍 早前他出席活動時，透露這一場盤問場口極富挑戰性，因為這一場戲的對白足足有7頁紙，而且自己首天出現劇組便是拍這場戲。他說︰「呢場係第一日拍，係我個角色最重要一場，Jazz(文偉鴻)直接落場睇住，我都做足準備，但都仲有好多進步空間。原本我個角色係唔使開槍，點知去到現場要，感受到開真槍感覺，好震撼！其他演員同我講開槍要唔好眨眼先型，但真係好難。」此劇亦是他在無綫首幾部作品之一。

首場就要拍7頁紙 他說︰「我記得有一日同場有30-40個演員，大概拍咗6-7場戲左右，當時我一個大頭都未拍；去到臨收工凌晨四、五點，大家都收晒工，現場得番我同監製同埋一部Cam，我就要一輪嘴對住部Cam，講晒嗰6-7場嘅洗腦對白出嚟，嗰堆對白大概6-7頁紙度，好彩我最後15分鐘內完成咗所有大頭拍攝，真係好好玩，好大挑戰性！」