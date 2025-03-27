奪命提示｜郭柏妍動作戲鏡頭背後喪食NG 起飛腳誤傷張振朗重要部位

TVB新劇《奪命提示》演員陣容有陳山聰、張振朗、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等，昨晚（26 日）一集繼續是人體離奇自燃事件，郭柏飛（陳山聰飾）及姜姐（劉佩玥飾）決定循「他殺」方向調查，與死者龍哥（謝可逸飾）有不少積怨的阿德（郭子豪飾）因具備殺人動機、成最大嫌疑人！

郭柏妍（Rosita）為《奪命提示》挑戰動作場面，昨晚她在拯救好友場口雖然表現有板有眼，不但眼神夠晒兇狠，出拳及起飛腳亦相當有力勁。不過原來一切只是劇組打造的效果，鏡頭背後的 Rosita在拍攝現場走動時恍如小學生趕放學般，Cutie慌失失樣子配以「盲頭烏蠅式」跑姿，相當搞笑。至於打戲部分，Rosita雖表現得一面認真，但依然全程散發著姐手姐腳的味道，可愛爆燈！據知，今晚Rosita又有新搞作，在其中一場跟張振朗學打拳的場口，Rosita將會唧出「狠樣」展現「花拳繡腿」，還會「腳柏妍」上身踢傷振朗重要部位。