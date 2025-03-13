奪命提示｜郭柏妍挑戰動作場面 被丁子朗攬實超親密戲曝光

由文偉鴻Jazz監製、梁恩東及湯健萍編審的全新TVB新劇《奪命提示》，將由下周一（3月17日）起接棒《痞子無間道》於八點半黃金時段播出。《奪命提示》由陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等台演，昨晚發布的最新宣傳片段，郭柏妍與丁子朗均有破格演出。

郭柏妍（Rosita）之前在《妳不是她》中展露好身手，這次挑戰難度十級跳的高難度動作戲，除了基本打鬥及逃亡場口， Rosita還型格開槍，姿勢及表情均交足戲。Rosita在官方宣傳片中透露自己是首次動用真槍拍攝，而且盡量親身上陣：「希望可以突破一直以嚟嘅乖乖女形象。」談到動用真槍拍攝，Rosita在訪問中坦言起初正式埋位時嚇到一度彈走，並謂事前有刻意進行「持續聽槍聲」特訓，Rosita說：「今次算係我第一套真正要打嘅動作戲，所以拍之前我都好緊張，特登有去做多啲運動同拉多啲筋，希望可以應付到。監製Jazz都有安排我哋上動作指導堂，幫我哋打定底。因為係第一次開真槍，所以都好難忘，因為我由細到大都好怕槍擊戲或者子彈聲，所以我事前有喺屋企不停聽呢啲子彈同嘭嘭聲，等自己冇咁驚，因為我估自己睇戲都已經咁驚，到現實（真係聽到）可能會更驚，所以希望預早聽定多啲適應。我驚嘅程度係會成個彈起同埋調頭走，我記得第一次拍開真槍戲時，我真係開完就即刻彈走咗，好彩嘗試咗幾次都叫做克服咗個難關，我都估唔到自己可以克服到。」