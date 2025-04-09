奪命提示｜郭柏妍有新「橙色女僕水著」造型曝光 網民封劉穎鏇真人版木野真琴

由文偉鴻Jazz監製、梁恩東及湯健萍編審的動作懸疑劇《大灣區航空亞洲航線呈獻：奪命提示》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。主要演員有陳山聰、張振朗、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等。昨晚（8日）播出一集集溫馨緊張於一身，這邊廂三對主角CP-陳山聰劉佩玥、張振朗劉穎鏇，丁子朗郭柏妍感情再有進展，俊朗（張振朗飾）更以真誠打動嘉莉（劉穎鏇飾）再度求婚成功！另邊廂，一直努力實踐演藝夢的蕊蕊（區明妙飾）原本獲公司看重與好友冰雪（史穎喬飾）組女團進軍樂壇，豈料同時亦迎來危機，先是被不知名狂徒偷拍及跟蹤，之後更遭歹徒埋身襲擊，幸好監護人柏飛（陳山聰飾）及時趕到，「娛樂公司殺人事件」正式開啟！

Tiffany超強馬甲線勁吸睛

之前官方宣傳曾提及本周Tiffany與Rosita將組成女團「Double C」深入娛樂公司查案，據知相關劇情將於今晚（9日）播出的第十三集正式上演！昨日無綫官方社交網公布了全新一條搶先睇，直至今早10時半，fb及ig的相關片段點擊已超過70萬views；片中穿上「橙色女僕水著」的「Double C」再度大晒超強女友力、童心大發狂玩水槍泡泡，期間還不斷大擺可愛甫兼互點鼻哥，獲網民大讚索爆之餘，有人指Tiffany這身打扮、配以她開場做的劃圈手勢，感覺猶如真人版美少女戰士之一的木野真琴。

今日，劇組再度發布同一場口的宣傳照片，Rosita與Tiffany再度大玩單眼、派心、嘟嘴及送飛吻，青春無敵。值得留意的是，擁「最強Body」美譽的Tiffany，除了超長美腿贏盡焦點，她苦練得來的「超強馬甲線」亦相當吸睛，這亦是Tiffany努力鍛鍊的見證。據知，除之前已曝光的「Shocking Pink貓女郎」及今日曝光的「橙色美少女戰士」Look，Double C今晚還有另外六大造型會曝光，保證充滿新鮮感，萬勿錯過！