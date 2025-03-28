奪命提示｜麥詩晴與同屆港姐郭柏妍演舊同學 動靜皆宜擁芭蕾舞RAD專業級證書

由文偉鴻Jazz監製、梁恩東及湯健萍編審的動作懸疑劇《奪命提示》，由陳山聰、張振朗、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍等合演，劇中新單元「人體離奇自燃事件」有新進展，繼龍哥後（謝可逸飾），世虎（姚宏遠飾）成為第二名離奇自燃死者，由於兩人均曾與阿德（郭子豪飾）結怨，加上世虎死前曾與阿德打鬥，阿德與未婚妻庭嘉（麥詩晴飾）還齊齊失蹤，令阿德再度成為嫌疑人。不過經柏飛（陳山聰飾）及姜姐（劉佩玥飾）深入調查，發現庭嘉爸爸蔣佳成（吳瑞庭飾）曾在案件的化驗報告中動過手腳，原來佳成得悉了愛女庭嘉被強姦的殘酷現實，最終佳成在解決最後一位仇人時選擇同歸於盡。不過，「自燃案」並沒有就此完結，今晚（28日）一集不但會揭出令人意想不到的真正兇手，而且神秘片段的真相及來龍去脈更會曝光！根據官方釋出的宣傳劇照及劇集預告，今晚陳山聰劉佩玥等六位主角將齊齊身陷火海，不但阿Moon被困大鐵架底下，振朗更一度不醒人事，令鏇鏇哭成淚人。

參選 2020 年港姐入行

《奪命提示》起用多位青春靚女參與演出，今個單元的新亮點是飾演蔣庭嘉的麥詩晴（Ceci）。與郭子豪飾演恩愛苦命鴛鴦的Ceci，劇中造型多多，除了有日常的斯文賢惠Look，還有拍攝婚紗照場口的打拳Sporty Look及婚紗Look！造型以外，Ceci的女友力亦相當厲害，甜美笑容、心心眼再加小鳥依人style，吸獲不少網民關注，紛紛留言正評，大讚她靚女及笑容甜美。

麥詩晴是參選2020年香港小姐入行，與郭柏妍是同屆港姐，2021年加入《愛‧回家之開心速遞》飾演「慌張西望」主持程絲展開拍劇生涯，並先後演出了《欺詐劇團》、《青春不要臉》、《美麗戰場》、《隱形戰隊》、《新聞女王》、《富貴千團》等。 身高170 cm的她，在IG不時大曬仙氣靚相或是健康性感照，殺食長腿相當吸睛。雖然麥詩晴外在女人味十足，但私下卻是運動健將，籃球、排球、田徑、跳高無一難倒她，更曾獲學界跳高季軍；嗜好是跳舞的詩晴，芭蕾舞擁有RAD專業級證書的同時、亦是外地認可教師；之前又因受到《隱形戰隊》拍攝工作影響，報讀了「氣槍實用射擊證書課程」裝備自己，動靜皆宜。