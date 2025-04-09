奪命提示｜13歲鍾嘉佑晒超強喊功獲網民力推有潛力爭女配 多才多藝能歌善舞

由文偉鴻Jazz監製、梁恩東及湯健萍編審的動作懸疑劇《大灣區航空亞洲航線呈獻：奪命提示》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。主要演員有陳山聰、張振朗、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等。之前已憑驚人喊功、贏取不少關注及正評的小演員鍾嘉佑，在前晚（7日）一集的《奪命提示》中再有進一步發揮。由於嘉佑飾演的子瑜與另一名小演員何珀廉飾演的安仔是昨晚單元主角，二人佔戲極重！

拍攝時只有11歲 在整集中全方位展現了天真、驚驚、虛弱等多元情緒的嘉佑，除在南生圍如願看到螢火蟲的天真爛漫樣、及與安仔（小演員何珀廉飾）逃亡時因身體問題展現的超級虛弱樣演得相當有說服力兼自然，在醫院得悉親生父親竟是道友、兼遭自己最信任的契爸B俊朗（張振朗飾）開槍殺死時，集痛心及不願接受現實的崩潰傷心喊戲更是演得層次分明，其中向俊朗痛哭的一句：「但估唔到，害死我唯一親人都係你！」，超強喊功令不少網民大為感動，讚嘆嘉佑是昨晚整集的MVP，並希望嘉佑能憑子瑜這個角色提名最佳女配角：「妹豬勁！堅入戲」、「演技不輸視帝張振朗」、「子瑜個病妝好認真」、「呢套小朋友好交到戲」、「細路女好好戲...想喊」，還有網民讚望落靚靚女女的子瑜長大後前途及顏值均無可限量。

鋼琴考獲八級資格 拍攝《奪命》時只有11歲的嘉佑，現已升讀中學；熱愛演戲的嘉佑，私底下動靜佳宜，除鋼琴已考獲八級資格及剛開始學彈古箏外、還懂得跳芭蕾舞、爵士舞及K-Pop。至於比賽經驗，嘉佑曾參加過歌唱及英文朗誦比賽，每個比賽均成功殺入三甲：「我好鍾意英文朗誦，今年參加咗個英文朗誦比賽攞咗第一，都好開心；同埋我校內校外都有參加過歌唱比賽，兩樣都攞咗亞軍。」除了唱歌，嘉佑小學時候還有嘗試作曲，不過升上中學後因時間關係已沒有再創作新作品。談到四年前拍了不少煮食片放上網，嘉佑透露煮食片正正是她踏上小演員之路的契機：「因為嗰陣疫情冇得返學，媽咪安排咗好多活動畀我，好似煮嘢食、畫畫同做手功咁，我有錄吓片放上網。之後我同媽咪拎啲片去參加無綫嘅《疫境廚神》，估唔到好多view數，就係咁開啟咗我嘅小演員之路。」

感激文偉鴻監製循循善誘 談到喊功驚為天人，除了因為嘉佑本身易喊體質外，原來也全靠她豐富的想像力：「我喺現實中都係喊包，小小事我都會好易喊。同埋子瑜呢個角色好多悲慘經歷，所以只要代入子瑜嘅故仔，我就會喊到。」嘉佑還感激監製Jazz全程用心及細心指導每一個動作及情緒表達：「佢會教我邊個位要投入啲，好多細節位都係佢教我。」