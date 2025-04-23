奪命提示｜Big Boss唔係張國強仲有邊個？聲演Julie真身揭盅

KK在《奪命提示》中演奸角，正當大家以為他是Big Boss時卻安排他死去。

《奪命提示》，一直被列為Big Boss最大嫌疑人之一的關Sir（張國強KK飾）在獄中離奇身亡，令不少網民對於Big Boss真身再度大感頭痕！有網民猜測謝東閔可能是假死，估計他會在大結局翻生。

KK一直以來都是劇集「好戲擔當」，故昨晚身亡一刻難免引來網民不捨留言。當關Sir的壞人身份尚未完全被踢爆時，KK對著姜姐（劉佩玥飾）還一副關懷慈愛好上司樣；但當壞人面具被撕破後，KK即大暴走，猙獰、陰險、暴怒，囂張情緒盡出；在口供房面對郭柏飛（陳山聰飾）及姜姐盤問時，還肆無忌憚地露出「教科書級別奸笑」，當被問到：「邊個係幕後主腦？」時，先是勁得戚回應：「我做咩要話畀你聽呀？」之後又挑釁味濃地先後拋出：「你哋慢慢查啦」、「憑你？唔好玩啦！」，戲味十足。