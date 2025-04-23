奪命提示｜Big Boss唔係張國強仲有邊個？聲演Julie真身揭盅

《奪命提示》，一直被列為Big Boss最大嫌疑人之一的關Sir（張國強KK飾）在獄中離奇身亡，令不少網民對於Big Boss真身再度大感頭痕！有網民猜測謝東閔可能是假死，估計他會在大結局翻生。
KK一直以來都是劇集「好戲擔當」，故昨晚身亡一刻難免引來網民不捨留言。當關Sir的壞人身份尚未完全被踢爆時，KK對著姜姐（劉佩玥飾）還一副關懷慈愛好上司樣；但當壞人面具被撕破後，KK即大暴走，猙獰、陰險、暴怒，囂張情緒盡出；在口供房面對郭柏飛（陳山聰飾）及姜姐盤問時，還肆無忌憚地露出「教科書級別奸笑」，當被問到：「邊個係幕後主腦？」時，先是勁得戚回應：「我做咩要話畀你聽呀？」之後又挑釁味濃地先後拋出：「你哋慢慢查啦」、「憑你？唔好玩啦！」，戲味十足。
KK這次在《奪命》的演出吸獲不少正評，網民除認為他是無綫不可動搖的好戲奸角代表人物，不少網民更為他這麼好戲、卻沒有擔任過男主角而感到不值。由於討論太熱烈，竟吸引KK拍片上載小紅書「澄清」。KK在片中以搞笑港普及圖文並茂解釋，自己於1983年曾拍攝了一部以功夫和足球為題材的電影，雖然外間一直以為元彪是男主角，但KK指自己也是男主角-第二男主角！
KK又指拍攝時，元彪為他擔任武打動作替身，而他則反過來為對方擔任足球動作替身，相當有趣。KK片段一出，即吸獲不少網民力撐他做過不少次男主角，包括電影《妖怪都市》及劇集《殭屍福星》等，同時亦有不少網民留言問KK「誰是Julie」，相當搞笑。
由於Julie是誰引發熱潮，不少網民對誰人聲演Julie大感好奇。劇組就此透露，為Julie配音的，是從事配音行業13年的黃昕瑜。黃昕瑜於2015年初因知名配音員林保全離世，獲無綫挑選接受日本製作公司甄選，結果從四名女配音員中脫穎而出、接棒配演「多啦A夢」。另外黃昕瑜亦曾為無綫綜藝節目《好聲好戲》擔任評判。