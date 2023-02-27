奪美國《演員工會獎》影后 楊紫瓊興奮兩度爆粗

馬來西亞華裔女星楊紫瓊，憑電影《奇異女俠玩救宇宙》贏得《第29屆美國演員工會獎》(SAG Awards)「最佳女主角」獎，成為首位贏得該獎項的亞洲女星。楊紫瓊上台領獎時情緒激動，兩度在台上爆粗，說了「Shxt」、「Fxxk」等字，台下所有嘉賓即時大笑起來，楊紫瓊說：「感謝你們的愛，感謝你們的支持，我知道我正對抗巨人！」她又感謝美國演員工會獎，以及自己的媽媽。