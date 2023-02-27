奪美國《演員工會獎》影后 楊紫瓊興奮兩度爆粗

馬來西亞華裔女星楊紫瓊，憑電影《奇異女俠玩救宇宙》贏得《第29屆美國演員工會獎》(SAG Awards)「最佳女主角」獎，成為首位贏得該獎項的亞洲女星。楊紫瓊上台領獎時情緒激動，兩度在台上爆粗，說了「Shxt」、「Fxxk」等字，台下所有嘉賓即時大笑起來，楊紫瓊說：「感謝你們的愛，感謝你們的支持，我知道我正對抗巨人！」她又感謝美國演員工會獎，以及自己的媽媽。
成為問鼎《奧斯卡》黑馬
此外，《奇異女俠玩救宇宙》還贏得「最佳電影整體演出」獎，楊紫瓊在戲裡的拍檔關繼威奪得「最佳男配角」獎，珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)則獲頒「最佳女配角」獎，令電影一舉拿下4項演員大獎，成為全晚大贏家。此外，《演員工會獎》一直被外界譽為《奧斯卡金像獎》的前哨戰，因此楊紫瓊與《奇異女俠玩救宇宙》，成為下月舉行的《奧斯卡》頒獎禮大熱，呼聲十分之高。
《第29屆美國演員工會獎》得獎名單
電影類：
最佳整體演出：《奇異女俠玩救宇宙》
最佳男主角：班頓·費沙(Brendan Fraser)《鯨》
最佳女主角：楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》
最佳男配角：關繼威《奇異女俠玩救宇宙》
最佳女配角：潔美李寇蒂斯(Jamie Curtis)《奇異女俠玩救宇宙》
電視類：
戲劇影集最佳整體演出：《白蓮會》
戲劇影集最佳男主角：傑森貝特曼(Jason Bateman)《黑錢勝地》
戲劇影集最佳女主角：珍妮花哥麗治(Jennifer Coolidge)《白蓮會》
喜劇影集最佳整體演出：《小學風雲》
喜劇影集最佳男主角：傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)《大熊餐廳》(Carmen)
喜劇影集最佳女主角：珍史瑪特(Jean Smart)《天后與草莓》
電視電影或迷你影集最佳男主角：山姆艾略特(Sam Elliott)《1883》
電視電影或迷你影集最佳女主角：潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)《喬治與塔米》(George & Tammy)