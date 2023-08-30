女囚風暴1995 | 鍾欣潼周秀娜上演爭吵勒頸情節 網民熱烈討論：監獄點解有得化妝

電影講述女強人頂姐（周秀娜飾）因簽錯文件入獄，一開始與獄中前輩波嫂（鍾欣潼飾）發生衝突又不喜監獄管理制度而被孤立；凱莉（吳千語飾）主動幫佢適應新環境，更因此結識為人善良、心系女兒又照顧獄中姐妹嘅博媽（吳家麗飾），為解決獄中衛生巾不足問題，頂姐發揮做生意頭腦、與博媽利用各工隊協助嘅力量，盡力解決問題及維護女監和平，頂姐更因而贏得大家歡迎。但沒想到，女監惡霸劏豬環（李彩華飾）再度入獄，馬上破壞監獄和諧，爭奪獄中老大之位。後來女囚們決心共同抵制劏豬環，最終喺監獄生活悟到人生缺失及尋得自己嘅追求。

網民：妝是厚到我無法入戲

網民對於劇中一班女角針鋒相對、爭吵衝突、勒頸等情節感到嘩然，當中更有向來感覺嬌俏嘅阿嬌演繹獄中前輩波嫂，即時惹熱議。不過似乎未有帶來一番正面討論：「女囚在監獄裡有得化妝？華人片就是這樣假，明日戰記的劉嘉玲也是，妝是厚到我無法入戲」、「只要看到卡士就知道這戲是賣靚女的，不是賣劇情，當然要美美的」、「淨係睇幾個女主角已經……！我本人覺得鍾欣桐識做戲嘅咩？！周秀娜還好。」、「唔會按入去睇的題材」、「雖然有吳家麗，但甘既人腳 好睇極有限」等等。雖然有好多網民都批評指監獄戲唔應該化妝化得咁精緻，但其監獄服與1988年電影《女子監獄》女主角鄭裕玲、夏文汐、馮寶寶所穿嘅顏色和版型幾乎一樣，疑似致敬《女子監獄》。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈