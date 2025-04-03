女團(G)I-DLE成員MINNIE殺入沙田馬場 期待月底來港與容祖兒同場演出

今年的「富衛保險冠軍賽馬日」將於4月27日（星期日）假沙田馬場舉行，當天除了有享負盛名的三場一級賽，包括第八場的「富衛保險女皇盃」、第七場的「富衛保險冠軍一哩賽」及第五場的「主席短途獎」，大會更邀得韓國人氣女團(G)I-DLE泰籍成員MINNIE，還有香港樂壇天后容祖兒擔任開幕表演嘉賓，二人首次同場，演出令人期待。另外，本地樂隊Pandora亦會於賽事中場落力獻唱，為國際賽事注入更多激情及活力。

香港賽馬會繼去年年底破天荒邀請國際韓流巨星Rain鄭智薰擔任開幕表演嘉賓後，今年4月再度邀請女團(G)I-DLE成員MINNI親臨沙田馬場表演，與容祖兒一起擔任開幕表演嘉賓。對於首次參與香港賽馬活動，MINNIE表示：「能夠第一次到訪沙田馬場，踏上馬匹亮相圈舞台為大家表演，十分榮幸。這是我第一次參與香港賽馬盛事，能夠見證國際賽事，並與熱情的粉絲們互動，非常期待！希望到時會見到香港，以及來自世界各地的朋友和粉絲們來看我的演出，並且參與世界級賽馬體驗！」一直都很欣賞跳唱天后容祖兒的MINNIE，去年(G)I-DLE在香港舉行演唱會，曾翻唱容祖兒的經典歌曲《我的驕傲》，現場反應熱烈，知道今次有機會與祖兒見面，感到非常雀躍，期待與前輩祖兒同場演出！