女團EOS出健康性感寫真 杜汶澤承諾銷達標即出廣東歌：我自己一蚊都唔袋

正當田蕊妮在香港的舞台獨腳戲《大離婚日-妻》重演再重演都一票難求之際，身在台灣的杜汶澤也有好消息向大家宣布，為女團EOS推岀NFT及寫真。杜汶澤於上周五(19日)邀請女團EOS開live，公布一系列「蛙友」(嘩嘩蛙NFT持有人)福利以及EOS最新發展，包括成立EOS Dream Club，幫EOS NFT，分為真人寫真牌及AI版。

顧名思義，AI版即現時最流行的科技，透過人工智能生成EOS三位成員的肖像；而寫真版則是三位成員的真人版肖像。為此，EOS將會拍攝首本寫真集，寫真版NFT的肖像，則撮取自這本寫真集的相片。