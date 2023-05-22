女團EOS出健康性感寫真 杜汶澤承諾銷達標即出廣東歌：我自己一蚊都唔袋

正當田蕊妮在香港的舞台獨腳戲《大離婚日-妻》重演再重演都一票難求之際，身在台灣的杜汶澤也有好消息向大家宣布，為女團EOS推岀NFT及寫真。杜汶澤於上周五(19日)邀請女團EOS開live，公布一系列「蛙友」(嘩嘩蛙NFT持有人)福利以及EOS最新發展，包括成立EOS Dream Club，幫EOS NFT，分為真人寫真牌及AI版。
顧名思義，AI版即現時最流行的科技，透過人工智能生成EOS三位成員的肖像；而寫真版則是三位成員的真人版肖像。為此，EOS將會拍攝首本寫真集，寫真版NFT的肖像，則撮取自這本寫真集的相片。
銷量達五千本即製作廣東歌
提到為EOS推出寫真，杜汶澤笑言：「我好想擁有一本佢哋嘅寫真集，因為雞排妹嗰本已經用爛，哈哈！」他坦言這本寫真的銷量目標是五千本，「收益用嚟俾EOS，我自己一蚊都唔袋。」銷量達到目標的話，隨即啟動製作廣東歌機制，為EOS製作首支廣東單曲。EOS NFT持有人亦擁有這首廣東歌話事權，可以參與決策曲、詞、編部份。一首歌曲由NFT持有人話事，屬香港樂壇前所未見。
5.25做一日店長
對於可以唱廣東歌，EOS當然充滿期待，隊長Hazelle說：「之前有好多人話想聽我哋嘅廣東歌，所以我都想大家支持我哋本寫真，俾機會我哋錄。」未入錄音室前，EOS先要接受做一日店長的考驗，繼上月擔任專門食夏威夷魚生飯的餐廳「Poke Go」的店長，令餐廳入座爆滿外，即將於5月25日，亦到銅鑼灣「MI MING MART」擔任店長，售賣化妝護膚品。之後就投入拍攝《BIG BANG》Dance Version MV。