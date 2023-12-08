女團EOS終出廣東歌 鼓勵女性自主盡騷天賦本錢

本地女團EOS今年8月推出寫真集，承諾賣過5,000本就會推出廣東歌，雖然最後埋單銷量未能達標，不過公司依然全力支持，為EOS製作新歌，今次新歌叫《Sexy Dangerous》，是樂迷們熱切期待的廣東歌。新歌與出道的英文歌《BIG BANG》，相隔11個月，EOS隊長Hazelle為此解釋：「我哋都等咗好耐，我哋都想快啲有新歌俾大家聽，但因為公司好重視新歌project，今年3月已經發散晒人去搵demo，香港、台灣都有，但聽嚟聽去都唔啱心水。」於是公司決定找來今年產量極高的雷深如J.Arie度身訂做新歌，邀請她擔任作曲人及監製。

為一擊即中，J.Arie譜曲前，特意花時間跟EOS會面傾偈，了解三位成員性格。J.Arie說：「三位成員性格好鮮明，佢哋亦各自專長唔同領域，而且接受能力好高。所以今次想作一首香港女團冇乜試過嘅曲風俾佢哋，主要想呈現佢哋sexy嘅一面，所以有紐約百老匯紅磨坊嘅感覺。除咗有佢哋擅長嘅跳唱同rap之外，仲加入咗少少Jazz元素喺入面。」EOS收到J.Arie的demo後，不約而同表示有feel，公司同時安排藍奕邦為新歌填詞，寫了一首關於女性自主的舞曲，歌詞講中時下社會現象，女性不應埋沒天賦本錢，應坦露內在性感和美麗，毋須介懷外間無謂的負評。

歌曲中有兩段rap部份，由團中主rap的成員Summer寫詞，她說：「我冇填詞經驗，驚㗎，但唔試下又點知自己能力，今次我填咗兩個版本，好好彩，老闆同J.Arie都好滿意。」其中一個版本的rap詞，Summer大膽地填上bull shxx，以強悍態度宣示女性自主。曲詞已經準備妥當，EOS便要開始為新歌進行錄音、練舞及拍攝MV，她們花了兩個多星期火速完成以上工作，好讓新歌趕及於年底面世。MV早前在中環取景，走暗黑風格，有懸疑及少許血腥畫面，Hazelle說：「今次MV除咗有跳唱部份，我哋三個亦擔當神秘角色，有秘密任務要做，大家睇完MV之後，就會意會到我哋想做咩，總之成件事屬於dangerous嘅！」拍攝MV當天，Lokyi身體不適，不過她仍抱恙上陣，全程未有休息，她說：「依家呢個市道，做一首歌真係好難，能夠拍一首快歌嘅MV更難，機會好難得，唔想阻礙到拍攝進度。希望大家聽完我哋嘅新歌，都俾啲comments我哋，等我哋做得更好。」EOS新歌《Sexy Dangerous》於今日（12月8日）在各大音樂平台上架，MV亦在同日晚上8時於EOS YouTube Channel上架。