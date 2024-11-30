女團Me&推出廣東跳唱聖誕歌 黃淑蔓期待芬蘭會聖誕老人

寰亞女團Me&推出全新跳唱歌《Me& My Christmas Town》。

寰亞女團Me&趁着普天同慶的聖誕節，推出全新跳唱歌《Me& My Christmas Town》，成員黃淑蔓（Feanna）和「長腿學霸」連家穎（Vian）於MV中化身可愛聖誕仙子，製作團隊更將舊式住宅大廈打造成夢幻聖誕雪景，非常浪漫。Vian最難忘與家人一邊食聖誕大餐，一邊回顧過去一年發生的大小事，Feanna則非常期待到芬蘭與聖誕老人過節。 《Me& My Christmas Town》 的MV由填詞人Oscar執導，並於一棟舊式住宅大廈取景，大廈由保安亭、大堂、升降機以至後樓梯都富有濃厚香港特色。團隊再擺放聖誕樹、巨型禮物盒等等將其佈置成夢幻的聖誕場景。Feanna表示MV是特意加入香港元素，她說：「聖誕歌大家會覺得好夢幻，或者白雪雪會落雪，其實香港都可以過一個好開心嘅聖誕節。同Oscar溝通過想加入一啲香港元素，希望大家可以睇到一個好靚嘅香港聖誕節。」

Me&在MV中有兩個造型，Feanna尤其喜愛粉紅仙子裝的鹿角頭飾，全因它與新歌第一句歌詞「想戴一對大鹿角」互相呼應。她們隨後換上仙氣爆燈的白色短裙，與舞蹈員於飄雪中跳舞，場面夢幻且浪漫。拍攝前，Me&與排舞師及舞蹈員在場邊勤力練習，務求做到最好。每當Cut機時，Feanna和Vian都會互相幫忙掃走對方頭髮上的泡泡，非常溫馨。Feanna說：「由於時間緊迫，練舞次數唔多，用咗4日時間。」Vian補充說：「兩日學晒成隻舞，兩日同Dancers排練，第5日就係噚日綵排，今日就拍。」她們期待與歌迷玩Dance Challenge，期待現場演繹新歌，一齊跳舞一齊玩。

今次是Me&首支廣東歌，Vian直言是新嘗試，說：「用咗好多時間去練習同研究，希望大家會鍾意。」 Feanna說：「聖誕歌如果用英文係易表達啲，但因為我哋好鍾意廣東歌，所以就想做一首有香港聖誕氣氛嘅歌。」她還透露新歌原名是《My Christmas Town》，但她認為要加添隊名「Me&」，所以《Me& My Christmas Town》就此誕生。 Feanna和Vian最愛的節日都是聖誕節，Feanna表示會花很多時間佈置屋企，她表示：「會買聖誕樹擺屋企，同埋會準備聖誕禮物畀我啲貓同屋企人。」至於最難忘的聖誕節，Feanna笑說：「每年為了超越上一年，所以每一年都好難忘。我一直有個願望，就係可以去芬蘭過聖誕，因為有聖誕老人村，希望可以喺芬蘭見聖誕老人。」Vian說：「每年最開心係同屋企人一齊整聖誕大餐，聚埋一齊傾下今年發生過咩事，對我嚟講係好窩心。」