女團Me&首次跳舞快閃新歌 Mandy與Vian忍眼淚黃淑蔓入後台爆喊

首次在觀眾前跳舞的Feanna說：「我係超級超級緊張，但唔知我嘅緊張，源自於興奮定係點樣。未出場之前已經想喊，結果表演完，返入後台就即刻搵一個最深愛嘅人（經理人）攬住嚟喊。我覺得好開心，我哋辛苦咗兩年，第一次公開演出，我覺得係大成功，辛苦晒！」全場拍掌。身旁的Mandy對她說：「我完全唔敢攬你，你個樣係叫我唔好同你講嘢，一攬你，你就會喊㗎啦！」她又笑言當時唯有立即轉「好兄弟mode」，希望不要令Feanna哭出來。

至於Vian，雖然她之前都試過玩快閃，但今次感覺很特別，她說： 「我相當興奮！我以前只係喺銅鑼灣街頭快閃，跳人哋嘅歌，今次係跳自己嘅歌，感覺完全唔同，除咗興奮，就好似Feanna咁講：極感動！我哋真係準備咗好耐，見到好多親朋好友嚟支持，終於可以畀佢哋嚟睇吓我哋呢兩年準備嘅嘢，相當感動。」她坦言表演時腦內一片空白，說：「其實我一路跳舞，個腦一片空白，完全唔知自己跳咗乜嘢，只可以靠肌肉記憶，所以『練習』真係可靠！」同樣感到興奮的Mandy說：「我腎上腺素急升，唔記得自己做咗啲乜嘢。見到好多朋友嚟睇，所以好有信心，完全無質疑過，相信係『得嘅』，我份人乜嘢都『得得得』，今舖一定『得』嘅，結果真係『得咗』！」