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娛樂
2023-11-13 10:53:27

女團Me&首次跳舞快閃新歌 Mandy與Vian忍眼淚黃淑蔓入後台爆喊

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由譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)組成的全新女團 Me&，籌備兩年首度公開演出，快閃跳舞新歌《Eye to Eye》。

由譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)組成的全新女團 Me&，籌備兩年首度公開演出，快閃跳舞新歌《Eye to Eye》。

由譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)組成的全新女團 Me& 正式出道，籌備兩年，3女昨日(12)首度公開表演，帶著全新歌曲《Eye to Eye》與8位女Dancers突襲啟德AIRSIDE商場玩快閃，全場驚喜，吸引數百人圍觀，有Fans帶燈牌聞風而至，場面熱鬧。快閃跳舞後，3人做快閃店長，FeannaVian派特飲，然後再會合Mandy派爆谷，吸引大批Fans排隊簽名和合照。

籌備兩年，由譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)組成的全新女團 Me&，正式出道。 由譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)組成的全新女團 Me&，首次跳舞快閃新歌《Eye to Eye》。 由譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)組成的全新女團 Me&，首次跳舞快閃新歌《Eye to Eye》。

首次在觀眾前跳舞的Feanna說：「我係超級超級緊張，但唔知我嘅緊張，源自於興奮定係點樣。未出場之前已經想喊，結果表演完，返入後台就即刻搵一個最深愛嘅人（經理人）攬住嚟喊。我覺得好開心，我哋辛苦咗兩年，第一次公開演出，我覺得係大成功，辛苦晒！」全場拍掌。身旁的Mandy對她說：「我完全唔敢攬你，你個樣係叫我唔好同你講嘢，一攬你，你就會喊㗎啦！」她又笑言當時唯有立即轉「好兄弟mode」，希望不要令Feanna哭出來。

至於Vian，雖然她之前都試過玩快閃，但今次感覺很特別，她說： 「我相當興奮！我以前只係喺銅鑼灣街頭快閃，跳人哋嘅歌，今次係跳自己嘅歌，感覺完全唔同，除咗興奮，就好似Feanna咁講：極感動！我哋真係準備咗好耐，見到好多親朋好友嚟支持，終於可以畀佢哋嚟睇吓我哋呢兩年準備嘅嘢，相當感動。」她坦言表演時腦內一片空白，說：「其實我一路跳舞，個腦一片空白，完全唔知自己跳咗乜嘢，只可以靠肌肉記憶，所以『練習』真係可靠！」同樣感到興奮的Mandy說：「我腎上腺素急升，唔記得自己做咗啲乜嘢。見到好多朋友嚟睇，所以好有信心，完全無質疑過，相信係『得嘅』，我份人乜嘢都『得得得』，今舖一定『得』嘅，結果真係『得咗』！」

由譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)組成的全新女團 Me&，首次跳舞快閃新歌《Eye to Eye》。 全新女團 Me&首次跳舞快閃新歌《Eye to Eye》，不少粉絲舉牌支持。 全新女團 Me&首次跳舞快閃新歌《Eye to Eye》後，快閃做店長。 由譚旻萱(Mandy)、黃淑蔓(Feanna)和連家穎(Vian)組成的全新女團 Me&，正式出道。

表演時Me& 都好淡定，信心十足，原來開始之前她們互相打氣，不用言語，完全是默契。Feanna說：「我喺台上有偷偷地睇你哋。」Vian說：「我都有呀，我都有呀！」Feanna說：「我睇吓你哋點呢？結果你哋都超靚。」Vian表示當時拋出一個「信心十足」眼神給Feanna。而Mandy原來輕輕拍拍她們打氣，Feanna說：「我感覺到，勁感動呀，當時我已經想喊啦！」

至於下一個舞台，Feanna充滿信心和期待，她說：「我哋下一個舞台會準備得更好，今次快閃係好好嘅練習機會。首先我哋係第一次喺咁多人面前跳呢首歌，第二就係夾埋Dancers，其實我哋今日唔係百份百完美，有進步和學習嘅地方，吸收咗今次經驗返去再練習，期待下次帶到一百分，更完美嘅表演畀大家。」Mandy說：「今次只係跳舞，下個舞台會加埋唱歌，要更加用力。都係嗰句：得嘅！」Vian非常同意，大力點頭。

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