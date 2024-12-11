女團MISSY開騷 把haters留言擺上台 陳俞霏：冇成就感 有榮譽感

由《中年好聲音 2》的5位人氣女歌手，包括35歲的隊長陳譽文(Paula)、39歲的陳芊芸(YT)、36歲的林思彤(Mellissa)、36歲的王玥(Yolanda)、35歲的陳俞霏 (Itchii)等組成的女團 MISSY，昨晚於麥花臣場館舉行她們的首個演唱會《Raise Your Voice Concert》，一班圈中好友及《中聲》戰友，包括曾志偉、何麗全、古淖文、譚輝智、劉威煌、梁浩賢、李佳、龍婷等，均有到場支持。
MISSY今次開騷落重本，找來韓國設計師Sun Woo品牌直飛打造出全新型格團服，演唱連串opening medley，觀眾一開場已經企晒起身，全場氣氛高漲。她們今次開騷以「Self Story」為主題，希望透過歌曲讓大家更認識MISSY每位成員。
MISSY在台上稱，她們無懼流言蜚語，直接將網上各種 haters 留言「擺上台」，讓大家知道只要有夢，只要願意付出，任何人都可以成功追夢，隊長Paula 語帶哽咽：「在那一年，在那個歌唱比賽中，我曾經覺得自己不應該再繼續追尋唱歌這個夢想，因為這個夢想很不切實際，但是這個夢想又再次鼓勵我重新出發，而我亦覺得自己現在是活得更好。」現場樂迷產生不少共鳴，場面感人。
多謝志偉舉辦《中年好聲音》
MISSY之後以連串快歌為現場迅速升溫，更一度落台與觀眾握手，俞霏更俾咪《中聲》戰友們高歌，又換上銀白色團服獻上團歌《Flow With Us》，最後 MISSY 講一番心底話，Paula 以三語答謝家人、公司，笑言籌備演唱會時，分身不瑕，多謝他們體諒。
思彤亦答謝家人及 MISSY 各成員，俞霏感謝MISSY隊友夠團結，讓演唱會可以成功。YT則答謝曾志偉，因為沒有《中年好聲音》就沒有 MISSY。俞霏坦言：「講真練習跳舞的過程很討厭，我看到自己『姐手姐腳』，整個動作很滑稽！不過慢慢開始很整齊，大家的步伐越來越一致，真的十分開心，成就感我就真係沒甚麼，但榮譽感很強。」