女團MISSY開騷 把haters留言擺上台 隊員陳俞霏：冇成就感 有榮譽感

由《中年好聲音 2》的5位人氣女歌手，包括35歲的隊長陳譽文(Paula)、39歲的陳芊芸(YT)、36歲的林思彤(Mellissa)、36歲的王玥(Yolanda)、35歲的陳俞霏 (Itchii)等組成的女團 MISSY，昨晚於麥花臣場館舉行她們的首個演唱會《Raise Your Voice Concert》，一班圈中好友及《中聲》戰友，包括曾志偉、何麗全、古淖文、譚輝智、劉威煌、梁浩賢、李佳、龍婷等，均有到場支持。

MISSY今次開騷落重本，找來韓國設計師Sun Woo品牌直飛打造出全新型格團服，演唱連串opening medley，觀眾一開場已經企晒起身，全場氣氛高漲。她們今次開騷以「Self Story」為主題，希望透過歌曲讓大家更認識MISSY每位成員。