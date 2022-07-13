女團STRAYZ自資拍MV 化獸妝比喻唔輸俾任何人

繼COLLAR、Lolly Talk後，《全民造星4》參賽者VAL(趙展彤)、CK(黃斯琪)、暐翹(林暐翹)、Nat(何榛綦)及Ariel(曾家瑩)等，自資組成女團STRAYZ，今日推出出道曲《Stray》。MV中眾人以黑白兩個截然不同的造型亮相，以突出她們勇闖樂壇的決心。 STRAYZ隊名源自「Stray(流浪)」一字，隊長VAL、副隊長CK、暐翹、榛綦及Ariel 5人，自喻是一班流浪的小朋友，而出道作《Stray》由VAL及CK作曲、方浩權、VAL及PetPetShawn填詞，當中的創作概念與隊名亦如出一轍，VAL說：「《Stray》講緊追夢路途可能會遇到困難，但只要努力，堅持我哋想走嘅路，就可以搵到一條出路。」

▲STRAYZ 出道曲《Stray》剛於晚上8時上架，由隊員CK執導。▲ 喊妝代表純潔赤子 高貴獸妝 反璞歸真 為了突出STRAYZ的想法與加入樂壇的決心，歌曲MV也特別花心思， CK介紹兩個造型道：「第一個係喊妝，配以全白歌德風格服裝，象徵住對於流浪呢件事情嘅傷心、不憤、不甘，但係我哋其實係好純潔嘅動物，都有一顆赤子之心；第二個造型有臉部動物彩繪，身上著咗比較正統嘅黑色服裝，象徵住我哋反璞歸真，我哋就係流浪嘅動物，我哋就係咁嘅樣，我哋係高貴嘅存在，唔輸比其他人嘅存在。」 由於自資出道，暐翹坦言5個人用了很長的時間構思MV怎拍，眾人都積極參與發表意見，而CK則幫了個大忙，充當導演執導MV。這次是CK首次執導，她十分緊張說：「因為想務求貼近我哋嘅故事，所以就踏咗隻腳落去，做埋導演，但原來執導上係會遇上好多困難，做過先知不論係導演、幕後，甚至任何一位參與拍攝MV嘅都好偉大，要向佢哋致敬。」暐翹又感激不同單位的幫忙，更慶幸這個自資出道的旅程並不孤單，「除咗工作人員，仲要多謝我隊中另外4位隊友。」